Yamel Contreras es una periodista ampliamente reconocida en el medio informativo, pues incluso es una de las encargadas de cuestionar a AMLO día tras día en mañanera y que ahora tiene OnlyFans.

Motivo por el cual recientemente Yamel Contreras causó revuelo en redes sociales debido a que ya no pasó desapercibido el hecho de que la periodista se dedica también a la creación de contenido en OnlyFans.

Dicha plataforma ha adquirido mucha popular en los últimos años, pues OnlyFans ha representado para muchos la posibilidad de ingresos extra con contenido erótico.

Al respeco, Yamel Contreras es la que menos tiene problemas con las dos facetas de su persona, pues se dice convencida que su trabajo como periodista no está peleado con el contenido que vende en OnlyFans.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Yamel Contreras ha puesto al tanto a sus seguidores de tener una cuenta de OnlyFans, un proyecto que al parecer inició desde el pasado mes de agosto.

Por medio de sus historias destacadas Yamel Contreras se ha encargado de ir actualizando lo nuevo que tiene en OnlyFans, pues hasta le entró al Buen Fin con un 50% de descuento en su contenido.

Esta es una faceta que Yamel Contreras no le conflictúa en hacerla pública, ya que siempre se ha mostrado muy abierta a compartir toda su sensualidad.

De acuerdo con el perfil de OnlyFans de Yamel Contreras, la suscripción mensual para tener acceso a su contenido exclusivo está en 250 pesos. O bien, en 700 pesos por tres meses.

Tras hacerse más conocido que Yamel Contreras tiene una cuenta de OInlyFans, rápidamente le generó críticas en su contra, pes hay usuarios que empezaron a descalificarla profesionalmente.

Esto ya que el contenido de OnlyFans no “va de acuerdo” con directora del portal de noticias The Mexico News 1.

Sin embargo, Yamel Contreras ya ha mencionado que su trabajo como periodista no le impide subir contenido para OnlyFans ni viceversa.

Ya que considera que en la sociedad siempre se impone la regla del “qué dirán”, pero que eso solo se ha convertido en una limitante que simplemente ha facilitado que a las personas no se les deje vivir.

Algo que deja muy en claro con la descripción que tiene en su perfil de la plataforma erótica:

Bienvenido a mi only for you. El otro lado que no conocías de mí. Conductora, YouTube y periodista en construcción con más de 1 millón de followers en mis redes sociales. Hablar de política, analizar noticias y cuestionar lo que pasa en México, no me impide ser mujer, femenina y sensual

Yamel Contreras