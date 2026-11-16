Yalitza Aparicio sigue explorando la actuación, pero no descarta regresar a la docencia siempre y cuando la prensa no la hostigue.

Desde su nominación a los Premios Oscar, Yalitza Aparicio continua estudiando actuación y dirección para seguir forjando su carrera en el medio.

Yalitza Aparicio condiciona su posible regreso a la docencia al trato de la prensa

Antes de ser actriz, Yalitza Aparicio era profesora en educación preescolar; actualmente, se encuentra estudiando actuación, dirección y guionismo.

Yalitza Aparicio reveló que sí regresaría a dar clases, con la condición de que la prensa no acuda su trabajo para documentar sus actividades.

Me encantaría (retomar la docencia) pero si me prometen que ustedes no me seguirían a donde vaya para que los niños tengan su privacidad, si ustedes me lo prometen yo feliz de la vida regreso. Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio (Instagram/@yalitzaapariciomtz)

La actriz estaría encantada de regresar a la docencia, pero no quiere que la prensa la acose en el lugar donde daría clases, ya que violarían la privacidad de los niños.

Yalitza Aparicio quiere que su comunidad no se vea acosada por la prensa y menos si decide regresar a dar clases.

Si hay una tranquilidad segura para la comunidad en la que me tome estar, para los niños y se mantiene bien cuidada esa parte, feliz de la vida. Yalitza Aparicio

Recordemos que cuando Yalitza Aparicio fue nominada al Premio Oscar, medios acudieron a su localidad para saber sobre ella y eso pudo ser incómodo para la actriz.

¿Yalitza Aparicio podría vivir con el sueldo de un docente?

A pesar de la fama que obtuvo con la película Roma, Yalitza Aparicio aclara que sus ingresos no son millonarios como muchos piensan.

Yalitza Aparicio dice que no es ambiciosa y podría vivir con el sueldo de un docente, aunque admite que los profesores no reciben la remuneración que deberían.

Coincidimos en que los maestros no tienen un buen salario, entonces, afortunadamente no soy ambiciosa en poseer lujos. Yalitza Aparicio