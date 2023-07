¿Ya se le subió? Bárbara Torres dejó en visto a reporteros que le pidieron una entrevista luego de las polémicas que protagonizó en La Casa de los Famosos México.

Bárbara Torres se convirtió en una de las participantes más polémicas de La Casa de los Famosos México y es que se peleó con varios habitantes.

En medio de críticas por su actitud dentro de La Casa de los Famosos México, Bárbara Torres -de 52 años de edad- se convirtió en la sexta eliminada.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Bárbara Torres ha tratado de justificar sus acciones dentro del reality asegurando que el estrés de estar encerrado saco una persona que en realidad no es.

Sin embargo, Bárbara Torres se encuentra nuevamente en la polémica luego de que se reveló que no quiso dar una entrevista a varios reporteros que se encontraban esperando fuera de Televisa.

Bárbara Torres, actriz. (YouTube/ Las Estrellas / Tomada de video)

Bárbara Torres huye de la prensa y pide que agenden una entrevista con ella

El domingo 16 de julio Bárbara Torres salió de La Casa de los Famosos México en medio de críticas por la estrategia que usó dentro del reality.

A través de las redes sociales usuarios señalaron que La Casa de los Famosos México no le había ayudado a la imagen de Bárbara Torres pues se había borrado su trayectoria como comediante.

Tras salir de La Casa de los Famosos México, Bárbara Torres se ha tenido que enfrentar a los cuestionamientos por su participación en el reality y es que ha acudido a diferentes programas.

Sin embargo, tal parece que Bárbara Torres ya estaría cansada de todos los cuestionamientos por su actitud dentro de La Casa de los Famosos México.

El reportero Edén Dorantes exhibió como Bárbara Torres dejó en visto a los reporteros que se encontraban esperando afuera de Televisa para pedirle una entrevista.

En las imágenes se pude ver como los reporteros se acercan a la camioneta de Bárbara Torres para lograr tener unas declaraciones y le piden que se detenga unos minutos.

Pero Bárbara Torres decide no detenerse y solo les pide a los reporteros que se comuniquen con su equipo para que puedan agendar una entrevista.

Bárbara Torres justifica que en esos momentos no puede hablar con los reporteros ya que tenía un llamado y no quería llegar tarde.

En el video se puede escuchar a los reporteros cuestionarle a Bárbara Torres por su actitud con ellos cuando los famosos conceden unos minutos sin agendar una entrevista.

Incluso se oye que alguien le cuestiona si ya se le había subido tras dejar La Casa de los Famosos México.

Atacan a Bárbara Torres por dejar en visto a los reporteros que querían una entrevista

Tras viralizarse el video en donde Bárbara Torres deja en visto a los reporteros que solo querían una entrevista, usuarios volvieron a criticar a la actriz.

Usuarios creen que Bárbara Torres no quiere aceptar que no actúo de una buena forma dentro de La Casa de los Famosos México y por eso ya no quiere dar entrevistas.

“Que poca qué no quiera aceptar nada de lo que hizo y dijo ojalá y en México se acabe su carrera”, “No quiere hablar sobre todo lo que hizo, lo que le dicen en redes”, se puede leer en redes.

Otros fueron más enérgicos y señalaron que si tenía esa actitud ya no fuera buscada por los reporteros a ver si entiende que debe de atender a los medios.

“Que no se preocupe, muy pronto llegara el dia que NADIE le dé foco, ni espacio no plataforma”, “Ay no parece una loquita ya no la entrevisten”, fueron algunos de los comentarios que recibió.