Tras su derrota en La Velada del Año 5, Westcol se propuso entrenar duro para su enfrentamiento con Mario Bautista en Supernova: Orígenes.

Sin embargo, aunque Westcol tuvo un mejor desempeño en Supernova: Orígenes, una vez más perdió. Mario Bautista lo noqueó, pero además le fracturó un hombro.

Westcol fue noqueado por Mario Bautista en Supernova: Orígenes

Para decepción de la audiencia, Westcol y Mario Bautista, de 24 y 29 años respectivamente, no se agarraron a golpes en los tres round que tenían pactados en Supernova: Orígenes.

La pelea de box terminó antes. Mario Bautista lanzó un potente golpe a Westcol, quien terminó en el suelo del imponente ring de Supernova: Orígenes.

Pese a que se puso de pie, el streamer colombiano decidió dar por terminado el encuentro en el segundo round.

Acá te compartimos el video del momento:

Mario Bautista le tumba a Westcol a la lona y esto se ACABÓ 🇲🇽😳#SupernovaStrikersAmigo | Live NOW for free on DAZN pic.twitter.com/hix7OmC3jh — DAZN Sport (@DAZN_Sport) August 18, 2025

Mario Bautista le fractura el hombro a Westcol en Supernova: Orígenes

A poco de salir derrotado de Supernova: Orígenes, Westcol tomó sus redes sociales para informarle a sus seguidores que se dirigía al hospital tras su pelea con Mario Bautista.

Westcol rumbo al hospital (@westcol / Instagram)

Y es que Westcol tenía una lesión en el hombro cuando peleó con Mario Batista en Supernova: Orígenes.

Por lo que cuando el cantante mexicano le golpeó el hombro, se lo fracturó y aún así continuó peleando hasta que el dolor que experimentó al caerse lo obligó a parar.

“Perdón a los que les fallé. En el segundo round se me dislocó el hombro, pero todo está bien” Westcol

De acuerdo con el médico del streamer colombiano, se le rompió el labrum por lo que tendrá que someterse a una operación, la cual se llevará a cabo en Medellín.

De no hacerlo, al youtuber se le seguirá dislocando el hombro hasta que éste no tenga ningún soporte que lo sujete.

Razón por la que en los próximos días, Westcol programará su viaje mientras tanto tendrá el brazo inmovilizado.

Cabe señalar que la lesión de su hombro no le permitirá a subirse a un ring de box, ni para ofrecer una pelea de exhibición como lo ha hecho en dos ocasiones.

Por lo que no le pedirá la revancha a Mario Bautista, a quien dice sentía que le iba ganando.