Wendy Guevara ya se enteró de la pelea de Kimberly La Más Preciosa con Óscar Barajas y así reaccionó

Los problemas maritales entre Kimberly La Más Preciosa y Óscar Barajas siguen saliendo a la luz por lo que inevitablemente Wendy Guevara ya se enteró del nuevo escándalo que protagonizan.

Como te informamos en SDPnoticias, Kimberly La Más Preciosa, amiga de Wendy Guevara, está enfrentando un serio problema en su matrimonio con Óscar Barajas, el cual podría terminar a poco de haber iniciado.

El pasado 6 de enero durante un live de Instagram realizado por La Perdida, nos enteramos que Óscar Barajas -de edad desconocida- consume drogas, razón por la que su esposa lo corrió de la casa.

¿Kimberly La Más Preciosa se divorcia de Oscar Barajas? Se les acabó el amor y no llevan ni un mes de casados

Debido a que la pelea de Kimberly La Más Preciosa fue retomada por algunos medios de comunicación, ésta se viralizó y Wendy Guevara, de 30 años de edad, ya se enteró.

Por lo que una vez que agarró su celular para hacer una transmisión, fans de Wendy Guevara le preguntaron su sentir sobre la pelea de Kimberly La Más Preciosa -de 33 años de edad-.

Ante esto, la ganadora de La Casa de los Famosos México no pudo ocultar su molesta y con una expresión de desagrado en el rostro, dijo:

“Ni me digan porque me dan ganas de... ¡Ay, no! Yo estoy muy molesta, ya ni m digan, hago más corajes”

Wendy Guevara