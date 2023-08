Resulta y resalta que Wendy Guevara todavía no recibe el premio por ganar en La Casa de los Famosos México.

A 6 días de la final en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara reveló que aún no le han llegado los 4 millones de pesos que ganó tras su participación en el reality.

Fue en una transmisión en vivo que Wendy Guevara dio a conocer a todos sus fans qué estaba pasando con el monto millonario que consiguió en La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México (Wendy Guevara Instagram @soywendyguevaraoficial)

Por este motivo Wendy Guevara no ha recibido el premio por ganar La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara compartió con sus seguidores que no le han llegado los 4 millones de pesos de La Casa de los Famosos México porque faltan trámites en proceso.

“Hermanas, el premio todavía no me lo van a dar. El premio dura un proceso cuando se trata de premios de la televisión o realities y no es corto...”Aclaró la también integrante de Las Perdidas.

Y aunque la influencer haya sido vista con un maletín en la última emisión de La Casa de los Famosos México, este fue solamente simbólico.

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos (Especial)

Asimismo, Wendy Guevara reveló a sus seguidores que sí tenía dinero pero que no andaría de “inventada” dándose una vida que no puede tener.

Pese a no contar con el premio aún, Wendy Guevara expresó que tomaría un par de viajes regalados para irse de vacaciones.

Durante su live, Wendy Guevara también habló de Marlon Colmenarez y la preocupación que hay de sus seguidores entorno a su amistad, pidiendo que no se hicieran ideas que no son.

Esto pagará Wendy Guevara al SAT de impuesto por los 4mdp que ganó en La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara deberá pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando reciba sus 4mdp que ganó en La Casa de los Famosos México.

Además de los gravámenes por lo que obtuvo por su estancia en La Casa de los Famosos México, de acuerdo con el artículo 137 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Por si esto no fuera suficiente, Wendy Guevara tendrá que pagar impuesto federal y estatal del ISR por residir en el estado de Guanajuato.

En ese sentido, Wendy Guevará deberá pagar de impuestos el 1% de gravamen nacional y 6%. Lo que sería un 7% de los 4 millones que recibirá.