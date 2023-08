Wendy Guevara cree que sólo había foami dentro del maletín dorado de La Casa de los Famosos México y no le han entregado sus 4 millones de pesos.

El pasado 13 de agosto fue la final de La Casa de los Famosos México y Wendy Guevara se coronó como la ganadora del reality.

La influencer ganó 4 millones de pesos y una pantalla tras triunfar en un reto dentro del reality.

Pero a casi un mes de que terminara La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara no ha recibido su premio porque el maletín dorado no contenía sus millones.

Además del premio en efectivo, Wendy Guevara se ganó varias oportunidades laborales tras La Casa de los Famosos México, como:

Y recientemente viajó a Cuba para grabar una canción y video de una canción llamada ‘Resulta y resalta’.

Wendy Guevara -de 30 años de edad- tuvo un en vivo con Apio Quijano, a quien le contó que aún no recibe el premio de La Casa de los Famosos México.

Ambos integrantes de team infierno concordaron en que el reality no les ha entregado sus premios, pues Apio Quijano se ganó un auto en un reto.

“¿Qué crees? A mí no me han dado, yo sí estoy bien molesta con La Casa de los Famosos México pero molesta, de verdad que no quiero verlos porque no me han dado mi pantalla, ni mi bocina y esa la tenía destinada para mi cuarto”

Wendy Guevara