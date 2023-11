Wendy Guevara no soportó la fama y usa peluca para que nadie la reconozca; ahora le dicen “la Chucky”.

Tras ganar La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara -de 30 años de edad- es una de las influencers más populares del momento.

Pero la fama ya le está afectando a Wendy Guevara y quiere regresar a su vida tranquila en Guanajuato, por lo que ya encontró la forma de no llamar la atención.

La influencer Wendy Guevara se encuentra descansando e hizo un en vivo con Evelyn Hernández, pero llamó la atención su nuevo look.

Wendy Guevara se colocó una peluca pelirroja, pues no quería que nadie la reconociera en la calle.

Tras ganar en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se volvió más famosa y tiene varios seguidores.

Incluso, Wendy Guevara recordó que durante una visita en Mazatlán, la mayoría de autos junto a ella quería que los saludara y le sacaban fotografías.

Todo iba bien, hasta que tanta atención a la influencer provocó un choque.

Es por eso que Wendy Guevara se puso una peluca, pues espera que con esto despiste a quienes le quieren pedir una foto.

Pero sus seguidores no tardaron en compararla con Chucky, el muñeco asesino de las películas.

Wendy Guevara no terminaba de colocarse la peluca roja en la cabeza, cuando sus seguidores ya le estaba poniendo motes.

“Ya soy la señora Chucky”, dijo Wendy Guevara, quien comenzó a leer los apodos que le pusieron sus seguidores por su peluca.

Los seguidores de Wendy Guevara la comenzaron a llamar “Tía Pelucas”y “Chucky”.

A pesar de eso, Wendy Guevara manifestó su deseo de teñirse el cabello de color rojo, pero mencionó que sabía que se iban a burlar de ella.

“Si me pintara el pelo así me dirían Chucky siempre. Ay no, si ya me están diciendo las cule... Sí me gustaría un rojo así, pero con el pelo largo, pero el rojo es bien difícil de quitar”

Wendy Guevara