Durante una entrevista, Wendy Guevara reveló que hasta hizo su testamento antes de entrar a La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con Wendy Guevara -de 30 años de edad- dejó todo preparado, dinero y cuentas de redes sociales porque temía lo peor.

En este sentido, incluso la familia de Wendy Guevara aseguró que La Perdida “no es tonta” y sabe organizar muy bien sus cosas.

Wendy Guevara ya tendría hasta su testamento

En una entrevista en exclusivo para Con Permiso, Wendy Guevara habló sobre el dinero y la fama que adquirió al ganar La Casa de los Famosos México.

Y a pesar de la preocupación de sus seguidores, quienes temen que se aprovechen de ella, Wendy Guevara y su familia aseguraron que “no era tonta”.

“Sí, en realidad sí ya sé qué onda” Wendy Guevara

Wendy Guevara, Con Permiso (Con Permiso Instagram @conpermisotv)

La influencer aseguró que dejó todas sus cosas organizadas antes de entrar a La Casa de los Famosos México; incluso, reveló que hasta su testamento hizo.

“No más ahí me ahorcaba Poncho o algo(…)”, bromeó la influencer antes de asegurar que sí temía lo peor, como lo sería un “ataque al corazón”.

Y aunque sus dolencias no llegaron a más, Wendy Guevara aclaró que sí fue difícil -tanto de manera física como mental- estar encerrada tanto tiempo en La Casa de los Famosos México.

“En la casa es una ansiedad muy fuerte, yo sentía que me ahogaba, de repente me sentía bien sola, abandonada, es una cosa bien fea” Wendy Guevara

Wendy Guevara ya sabría qué va a hacer con su dinero

A pesar de que Wendy Guevara aún no recibe el premio de La Casa de los Famosos México, todos le quieren decir qué hacer con su dinero.

Sin embargo, además de señalar que no se alejará de sus amistades como Marlon Colmenarez, Wendy Guevara mencionó que no se va a dar una vida para la cual no le alcanza.

Wendy Guevara dijo durante la entrevista que va a disfrutar y su familia respaldó que ella puede hacer lo que quiera con su dinero.

Y que es responsable de prever lo que necesite para su futuro.

“Sí tengo mis gastos, pero voy a ayudar a mi familia” Wendy Guevara