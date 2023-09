Nicola Porcella anda dándolo todo tras llevarse el segundo lugar en La Casa de los Famosos México, pues ahora está de gira, aunque no faltó la mano larga que lo acosó.

El pasado 2 de septiembre, Nicola Porcella visitó, como parte de su gira en México, el antro Capital, ubicado en Campeche, Campeche.

Sin embargo, en el momento de que sus fans subieron con él a tomarse la fotografía del recuerdo, fue acosado por una, que le agarró la zona genital.

Y es que parece ser que ese no fue el único altercado que Nicola Porcella -de 35 años de edad- pues también habló de unas “señoras” en la cantina ‘La Inventada’ de Mérida, Yucatán.

Nicola Porcella anda haciendo una gira por México tras el éxito que tuvo en La Casa de los Famosos México, pero tal parece que esta se está saliendo de control.

A través de un video viralizado en TikTok, se mostró parte de una transmisión en vivo, que hizo una asistente a su convivencia en Campeche, lo acosó.

El video no capta el momento preciso del acoso, pero sí a Nicola Porcella protegerse el área genital y decir “es mito, es mito”, mientras se alejaba de su fan.

Según la explicación del video, la fan de Nicola Porcella quería comprobar si el peruano tenía el “pito chico”, como lo habían dicho en el reality show.

Y aunque Nicola Porcella no dijo nada propiamente de este acoso que vivió, sus fans ya pidieron que lo cuiden más y respeto al peruano.

“El da confianza pero así no, no está bien que vayan más allá”.

Se captó el momento en que Nicola Porcella fue acosado por una fan en una convivencia de su gira por Campeche, pero ese no ha sido el único altercado.

Él mismo, a través de una historia en Instagram, contó que vivió un mal momento con sus fans, sobre todo “unas señoras” que no se portaron bonito con él.

“Disculpen si no me pude tomar foto con todos, pero los dueños me pedían que tenía que avanzar (...) Se pone difícil, hubieron un par de señoras que no se portaron muy bonito, también eso ocasionó eso”.

Nicola Porcella, actor.