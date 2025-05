El cantante Carlos Cuevas se une a la lista de los que han cantado mal el Himno Nacional, pero él aseguró que al menos lo hizo entonado.

El 3 de mayo, Carlos Cuevas de 61 años de edad, fue el encargado de entonar el Himno Nacional, pero pese a los ensayos que hizo para no regalarla, terminó modificando la letra.

Aquí el video de Carlos Cuevas cantando mal el Himno Nacional que se comenzó a hacer viral, porque ahora forma parte de los cantantes que se equivocan en algo que es elemental.

Es momento en que Carlos Cuevas se equivoca en el Himno Nacional es cuando pronuncia “exclavo (sic)”, en lugar de “extraño” en una estrofa, lo que hizo sonar extraña la letra.

Pese a que para algunos es imperceptible la equivocación, usuarios en redes sociales enseguida notaron el error que Carlos Cuevas cometió en el Speed Fest el 3 de mayo.

Ante ello, Carlos Cuevas reconoció el error que cometió y dijo en entrevista a Gustavo Adolfo Infante para YouTube que era una lástima porque en verdad se esmeró en sus ensayos con letra.

Incluso dijo que le daba “pena” porque de todas las veces que lo ha contado, solo aquella ocasión en el Autódromo Hermanos Rodríguez se equivocó.

“Es una pena, porque yo he tenido el honor de cantarlo muchas veces (...) Ahora por azares del destino se me traba la lengua, porque nunca se me olvidó, sino que se me trabó la lengua y dije una palabra por otra (...) Un momento de distracción y nervios”.

Carlos Cuevas, cantante.