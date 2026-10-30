La visita de Victoria Justice a México y la asistencia al Beliween llevó a que fuera cuestionada sobre sus artistas mexicanos favoritos, pero su respuesta vaya que causó sorpresa porque cree que Bad Bunny es mexicano.

Y es que Victoria Justice de 33 años de edad, reconoció que era difícil responder a sus artistas mexicanos favoritos, lo que la llevó a pronunciar “Bad Bunny es genial” para luego también mencionar a Jennifer Lopez.

Victoria Justice cree que Bad Bunny y Jennifer Lopez son mexicanos

La cantante y actriz Victoria Justice estuvo de visita por México, de modo que su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llevó a preguntas por reporteros mexicanos.

Como parte de las preguntas de pila como su gusto por la comida mexicana, Victoria Justice fue cuestionada sobre su gusto por la música mexicana, misma que aseguró sí era de su agrado.

Sin embargo, el video mostrado por Al Punto Noticias, evidenció que a pesar de que aseguró que la música mexicana le gustaba, Victoria Justice no tiene bien localizado el GPS pues señaló que Bad Bunny le agradaba, al igual que Jennifer Lopez.

Y es que si bien Bad Bunny y Jennifer Lopez son representantes de la música latina a nivel mundial, ninguno de los dos son mexicanos, sino puertorriqueños, aunque más bien la cantante es nacida en Estados Unidos, sin embargo, sí destacó que ella no es de México.

“Oh ¿cantantes mexicanos? Oh my god, es buena pregunta, no lo sé, Bad Bunny es genial, ya sabes, Jennifer Lopez, puertorriqueña, boricua, tú sabes jajaja”. Victoria Justice, actriz.

La respuesta de la actriz estadounidense ha llamado la atención porque además asistió a la fiesta de Belinda, cantante que aunque es española está naturalizada mexicana, pero a ella ni la mencionó.

Victoria Justice no sabe quién es Luis Miguel

Victoria Justice no solo dejó ver su creencia de que Bad Bunny es mexicano, sino que reconoció no saber quién es Luis Miguel, pues dijo que no conoce mucho de su música.