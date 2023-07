Ventaneando cree que la descoordinada Andrea Legarreta está echando a perder Vaselina, pues consideran que es una gran producción.

Tras varios meses de ensayos, el miércoles 19 de julio se realizó el estreno para invitados de la obra musical Vaselina con Timbiriche.

Esta obra de teatro ha generado gran expectación, y es que los integrantes de Timbiriche regresan con sus personajes después de que interpretaron esta misma obra hace casi 40 años.

Los conductores de Ventaneando ya fueron a ver la obra musical y tienen una clara opinión sobre si tendrá éxito.

Con bombo y platillo se anunció el regreso de Vaselina con la actuación de los integrantes de Timbiriche.

Además de los integrantes de Timbiriche, en Vaselina también participan reconocidas celebridades:

El miércoles 19 de julio se realizó el estreno de Vaselina, a donde acudieron diversas celebridades.

Entre los invitados se encontraban los conductores de Ventaneando, por lo que no dudaron en opinar sobre lo que pensaban de Vaselina.

Aunque alabaron el trabajo de todos los que participan, creen que hay alguien que podría afectar su éxito.

Se trata nada más y nada menos que de Andrea Legarreta, quien se ha mostrado muy contenta de ser parte del elenco de Vaselina pese a que no canta y baila.

Al hablar sobre las actuaciones en Vaselina, Daniel Bisogno puntualizó que hubo quienes no se encontraban a la altura .

Mónica Castañeda puntualizó que a ella el trabajo de Andrea Legarreta no le había gustado, pues se notaba que le costaban las coreografías.

Pese a que destacó que no le había gustado Andrea Legarreta, Mónica Castañeda reconoció que le echa muchas ganas y eso es un punto a favor.

“A mí Andrea Legarreta no me gustó nada lo que hizo, me parece que le falla un poco las coreografías, se alenta, como que no tiene el ritmo, pero le echa muchas ganas”

Mónica Castañeda