Una exparticipante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos reapareció para hablar de cuánto afectó su salud mental el reality show.

De acuerdo con la exparticipante, en esa ocasión la competencia en La Casa de los Famosos fue especialmente dura.

Y es que la tercera temporada de La Casa de los Famosos permitió el ingreso de dos participantes del público.

El pleito en Venga La Alegría que desató una nueva conductora con la productora que no la quiere

¿Dé qué murió? El hijo de una ex conductora de Venga La Alegría tenía solo 8 años

Casi medio año después de haber finalizado la tercera temporada La Casa de los Famosos, la exparticipante Monique Sánchez -de 24 años de edad- reapareció en redes sociales.

De acuerdo con Monique Sánchez, quien salió de manera voluntaria de La Casa de los Famosos, ya se siente lista para hablar sobre cuánto afectó su salud mental el reality show.

En su publicación, la modelo de Puerto Rico señaló que toda su vida ha sufrido con su salud mental; sin embargo, quizo entrar al programa para tener nuevas oportunidades.

“Mi reto mas grande fue no decir que no y dejar mis miedo e inseguridades atrás para lanzarme e intentar algo nuevo.”

Y aunque su salida fue criticada por muchos usuarios, Monique Sánchez aseguró que no se arrepiente y que a pesar de haber fracasado, ella lo intentó.

Aunque su salud mental en ese momento era estable, la exparticipante señaló que no se sentía preparada.

Belinda ya no quiere a más tatuados con su nombre y lo deja claro en vivo (VIDEO)

Gloria Trevi no se va a rajar en su demanda contra TV Azteca por esta poderosa razón

Por lo que dar un paso atrás fue la muestra de más grande que se pudo dar “de amor propio, crecimiento y madurez”.

“Mucha gente pensaba que me iría a arrepentir de la decisión que tome, pero cuando uno no está preparado o no se siente bien, se vale tomar un paso atrás.”