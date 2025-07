Suki Waterhouse -de 33 años de edad- despertó curiosidad entre sus seguidores al desaparecer de redes sociales por razones de salud.

Suki Waterhouse, pareja de Robert Pattinson, reveló que su ausencia se debió a una hernia por usar pantalones ajustados.

“Hace seis meses usé unos pantalones tan ajustados que me causaron una hernia”, contó la cantante y actriz.

Dicha declaración fue realizada a través de su cuenta X, antes Twitter, donde explicó la razón de su ausencia en redes sociales.

La publicación de Suki Waterhouse incluía dos fotos; la primera la mostraba recostada en una cama de hospital vistiendo una bata, tenía auriculares y un vaporizador en el pecho.

La segunda imagen añadió una foto de los pantalones ajustados en cuestión, unos de estilo cuero que llevaba en el escenario con un top corto blanco y un guardapolvo,

La foto parece haber sido tomada durante su gira Sparklemuffin por Norteamérica, que finalizó en diciembre 2024.

Suki Waterhouse (@SukiWaterhouse)

Suki Waterhouse regresará a los escenarios tras ser operada de una hernia

Se espera que Suki Waterhouse regrese al escenario el 8 de agosto 2025 para su presentación en el Festival de Música Up In The Sky en Aspen, Colorado.

La cantante lanzó su segundo álbum de estudio, “Memoir of a Sparklemuffin”, y luego se embarcó en su gira.

Además de su carrera como actriz y cantante, Suki Waterhouse también está ocupada siendo madre de su hijo, que comparte con Robert Pattinson.

La relación entre Suki Waterhouse y Robert Pattinson comenzó en 2018 y aunque al principio fueron muy discretos, ahora son una pareja comprometida.

De acuerdo con información, el romance de la pareja esta “más fuerte que nunca”.