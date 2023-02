Shanik Berman le sigue cayendo bien a Ana María Alvarado, pero no olvida pleito con Maxine Woodside y le pide a la periodista que no se meta en una pelea que no es la suya.

Ana María Alvarado -de 54 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que dio a conocer que Maxine Woodside -de 74 años de edad- la había despedido del programa ‘Todo para la mujer’.

La salida de Ana María Alvarado se dio en medio de la incorporación de Shanik Berman -de 64 años de edad- a la emisión, por lo que muchos no vieron con buenos ojos su llegada a ‘Todo para la mujer’.

Shanik Berman se ha convertido en una fiel defensora de Maxine Woodside, sin embargo Ana María Alvarado le dejó claro que no le interesa lo que puede decir, ya que se encuentra concentrada en resolver su situación laboral.

Maxine Woodside y Ana María Alvarado. (Especial)

Ana María Alvarado sorprendida con Shanik Berman, porque mientras que a ella le dice que la quiere, por otro lado le echa pedradas

El pasado 10 de febrero Ana María Alvarado se enfrentó a Shanik Berman en el programa de Unicable, ‘Con Permiso’. Ambas presentadoras cubrieron a los conductores titulares: Juan José Origel y Martha Figueroa.

En el programa Ana María Alvarado le respondió a Shanik Berman por todos los comentarios que había dicho en su contra.

Aunque parecía que habían limado asperezas, Shanik Berman siguió arremetiendo contra Ana María Alvarado y la tacho de malagradecida por hablar de esa manera de Maxine Woodside.

Cansada de todos los comentarios, Ana María Alvarado decidió revelar si tiene algún problema con Shanik Berman luego de que ella ha defendido a capa y espada a Maxine Woodside.

“Toda la semana me han estado preguntando qué pasa con Shanik Berman, pues en realidad nada” Ana María Alvarado

En su canal de Youtube, Ana María Alvarado se dijo sorprendida de los comentarios que había hecho Shanik Berman en su contra, pues a ella le había dicho que la quiere mucho.

“A mí me sorprende porque ella decía o dice que me quiere mucho, pero ya no entiendo sus continuos ataques. Primero que muy amigas, que te amo, te adoro” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado señaló que Shanik Berman se la ha pasado echándole indirectas, cuando en una ocasión ella le pidió que borrara un contenido en su contra porque le recalcó que primero se encontraba su amistad.

“Luego ella se ha dedicado a echarme indirectas, pedradas. Entonces no entiendo qué pasa, cuando le toco a ella luego, luego me habló, me reclamó y yo rectifique y edite el programa para que ella estuviera bien” Ana María Alvarado

En su video, Ana María Alvarado puntualizó que los comentarios de Shanik Berman ya no son un juego. Además destacó que no entiende porque ella debería de estar molesta si ella no le hizo nada.

“Una cosa es jugar y la otra es lanzar pedradas, durante el programa con Maxine y demás una tras otra pedrada. Me manda un video donde dice: ‘yo no estoy enojada con Ana María’. Pero ¿por qué habría de estar enojada conmigo Shanik? si yo no le hice nada” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado le pide a Shanik Berman que no se meta en un tema que no le toca

Ana María Alvarado resaltó que tiene todos los videos de los comentarios que ha hecho Shanik Berman en su contra, pero no los va a tomar en cuenta ya que considera que no vale la pena.

En su video, Ana María Alvarado le pidió a Shanik Berman que no se monte en un problema que no es suyo, pues apenas lleva cinco martes de ‘Todo para la mujer’ y no sabe lo que pasó.

“Ella me ataco, todos los comentarios que hace todo el tiempo no lo voy a tomar en cuenta. Pienso que ella está en medio de esta situación que además ella no debió de haberse montado a un problema que no le corresponde porque ella lleva cinco martes apenas en Todo para la mujer” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado puntualizó que entiende perfectamente que Shanik Berman quiera y defienda a Maxine Woodside, pero no sabe por qué se puso en su contra cuando se supone que eran amigas.

“Que quiere mucho a Maxine y que la defiende, está bien pero no tendría porque haberse puesto en mi contra, si se supone que somos amigas” Ana María Alvarado

Sobre los comentarios que realizó Shanik Berman, Ana María Alvarado puntualizó que los va a dejar pasar pues en realidad se encuentra enfocada en su tema con Maxine Woodside.

“Vamos a dejarlo pasar realmente, ese no es el tema, no es importante. Ella que diga lo que quiera, a mí me cae bien de todas maneras, pero lo importante es el otro asunto que se va a resolver” Ana María Alvarado

En ese sentido Ana María Alvarado dejó en claro que se encuentra muy bien asesorada y cuando tenga más noticias lo dará a conocer, pero por lo pronto se centrará en su trabajo.