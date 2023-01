¿Shakira o Piqué? Andrea Legarreta tiene claro quién es la verdadera estrella, pese a que los dos famosos han logrado sobresalir en sus respectivos ámbitos.

En medio de la polémica por la separación de Shakira de 45 años de edad y Piqué de 35 años de edad, Andrea Legarreta confesó que uno de los dos es la verdadera estrella.

Misma que arrasa al otro con todo.

Durante el programa Hoy, Andrea Legarreta de 51 años de edad sorprendió al revelar que aunque son conocidos Shakira y Piqué, hay uno que opaca al otro cuando se habla de una verdadera estrella.

¿De quién se trata y por qué Andrea Legarreta considera que la popularidad de este famoso opaca al otro? Acá te contamos.

Andrea Legarreta revela quién es la verdadera estrella entre Shakira y Piqué

Tras el lanzamiento de la BZRP ‘Music Session #53′, Shakira y Piqué se han encontrado en medio de la controversia.

Ya que el futbolista no se quedó callado y ya le respondió a la cantante.

Debido a la polémica generada, varias celebridades han opinado sobre la tiradera de Shakira en contra de Piqué, mostrándose al favor de uno o de otro.

Shakira y Gerard Piqué. (@3gerardpique)

En el programa Hoy, Andrea Legarreta fue la encargada de presentar una nota de Ariadne Díaz de 37 años de edad, quien se mostró en contra de la BZRP ‘Music Session #53′ por una importante razón.

Sin embargo, Andrea Legarreta sorprendió al revelar que se encontraba de acuerdo en el sentido de que no creía Shakira tuviera la necesidad de darle importancia a Gerard Piqué .

Porque todas sus canciones son un éxito.

“Ella qué necesidad, todas sus canciones son un éxito” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta puntualizó que Shakira ya debería de pasar de página, pues sigue demostrando que es guapa y exitosa.

“Claro comper, no me tienes que querer a fuerzas, esta es la prueba que de que no me amas. Con permiso que te vaya bien, yo sigo siendo guapa, exitosa, a mis cuarenta y cacho, los que tenga, no importa” Andrea Legarreta

En su intervención, Andrea Legarreta puntualizó que Shakira no es competencia de nadie porque es una súper estrella.

“No es competencia con nadie, ella es una super estrella” Andrea Legarreta

Raúl Araiza señaló que tanto Shakira como Piqué son “exitosos”, pero Andrea Legarreta replicó: “pero si hablamos de nivel de estrella, ella se lo arrastra”

Andrea Legarreta señaló que muestra de que Shakira es una verdadera estrella es el éxito de la BZRP ‘Music Session #53′.

Andrea Legarreta (Tomada de Video )

Galilea Montijo cree que Clara Chía no le ayuda a Piqué en medio de la polémica con Shakira

Galilea Montijo se pronunció en contra de que Piqué haya decidido responderle a Shakira luego del lanzamiento de la BZRP ‘Music Session #53′.

Galilea Montijo cree que Piqué solo se encuentra burlándose de Shakira con todas las acciones que ha realizado.

“A mí me parece que Piqué…, ya públicamente la herí, el cuerno, Hacienda, ya tronamos mal, los niños de por medio para toda la vida y todavía me sigo burlando, a mí me parece que se sigue burlando de la mamá de sus hijos” Galilea Montijo

Durante su intervención, Galilea Montijo consideró que se hubiera hablado mejor de Piqué si no hubiera dicho nada.

“Yo después de que te puse el cuerno, me dedicas esa canción, ya no me queda otra que callarme y creo que hablaría mejor todavía de él” Galilea Montijo

En ese sentido, Galilea Montijo puntualizó que Clara Chía no le está ayudando a Piqué , pues insinuó que no ha dicho nada para calmar las reacciones.

Este comentario causó polémica, pues es el mismo Piqué quien ha tomado sus decisiones y la manera en la que le responde a Shakira.

“Yo creo que también la otra chavita con la que anda, Clara, que también es mundialmente famosa, no yo creo que ella no le ayuda nada a él” Galilea Montijo

Como si estuviera presente en su relación, Galilea Montijo le advirtió a Piqué pues considera que Clara Chía no es una buena pareja.

Galilea Montijo cree que Clara Chía debe de influir más en las decisiones de Gerard Piqué, como si el futbolista no tomará sus decisiones.

“Si tú eres una buena pareja, le aconsejas y le dices ya no digas nada, ya nos callamos, tus hijitos” Galilea Montijo

Ariadne Díaz cree que Shakira no le debería dar publicidad a Gerard Piqué

En su conversación con el programa Hoy, Ariadne Díaz de 37 años de edad confesó que cree que Shakira es una de las mujeres más inteligentes.

“Yo admiro muchísimo a Shakira, me parece que si le hacen un examen de IQ sale altísimo. Me parece una mujer brillante” Ariadne Díaz

Sin embargo, Ariadne Díaz se mostró en contra de la BZRP ‘Music Session #53′, pues puntualizó que Shakira solo le estaba dando publicidad a Piqué.

“Yo lo único que pienso y lo platicaba con Marcus es el tema de los hijos. Cuando ya tienes hijos por más que te odies, por más que haya pasado lo que haya pasado si tiene que haber una línea de respeto, a mí no me gustó” Ariadne Díaz

Ariadne Díaz destacó que por el bien de los hijos lo mejor es no exponer las diferencias con Piqué, aunque por dentro no piense lo mismo.

“Ventanear a una persona con la que compartiste muchos años de tu vida. Hay cosas que uno se guarda, por dentro se la mientas si quieres” Ariadne Díaz

Para Ariadne Díaz, Shakira es una cantante tan exitosa que no necesita regalarle ningún tema a Piqué, pues ya debería de dejarlo.

“Sobre todo ella que es una mujer tan exitosa, admirable, compone tan lindo, canciones tan profundas que le vas a regalar una canción al que dices que te hizo todo esto. ¿Por? ¿Para? ¿Qué pereza, que flojera? Ya que se vaya con la otra, lo que les dure” Ariadne Díaz

Ariadne Díaz señaló que Shakira solo le esta dando rating a Gerard Piqué, cuando ella no tiene ninguna necesidad porque lo tiene todo.

“Yo por más peleada que acabara con alguien, ni le hago el favor de dedicársela. Si yo acabara mal, ni rating le doy y Shakira que le va a dar rating a nadie, ella que ya lo tiene todo” Ariadne Díaz