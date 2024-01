Shakira -de 46 años de edad- estaría siendo censurada en España en cuanto a sus canciones contra Gerard Piqué se trata.

Fue el 11 de enero de 2023 cuando el mundo escuchó por primera vez la tiradera que Shakira le dedicó a Gerard Piqué -de 36 años de edad- con el Music Session #53 de Bizarrap.

Una canción con la que la cantante terminó por revelar algunas de las intimidades de su relación con el ahora ex futbolista.

Motivos por los cuales fue tendencia durante las primeras semanas del año, volviéndose también una canción polémica

Esto, precisamente, por las revelaciones que hacía de la familia de Gerard Piqué y de las comparaciones que hacía con la tercera en discordia, Clara Chía.

Y si bien desde entonces el mundo se dividió en “team Shakira” y “team Piqué”, todo pareciera indicar que en España van a apoyar a su paisano.

Shakira en la sesión con Bizarrap. (YouTube/ Bizarrap / Tomada de video)

Shakira es censurada en España por sus canciones contra Gerard Piqué

Fue Javier Ceriani de Chisme no Like quien durante su estancia en Madrid, España, se dio cuenta de algo en particular que pasaba en las discotecas a las que entraba.

Pues el periodista de espectáculos se pudo percatar de que, en varios lugares a los que entraba, las canciones de Shakira no sonaban como las recordaba.

En especial aquellas en las que la colombiana hacía una referencia directa a su ex, Gerard Piqué, como en el caso de la Music Session #53 de Bizarrap.

Ya que de acuerdo con Javier Ceriani, dentro de la letra de la canción se omitían las partes de hablan de Gerard Piqué.

Gerard Piqué (@3gerardpique / Instagram)

Modifican en España las canciones de Shakira que hablan de Gerard Piqué

Otra de las cosas que comentó Javier Ceriani de Chisme no Like, es la forma en la que Music Session #53 de Shakira y Bizarrap es censurada en España.

Esto por medio de la modificación de la letra de la canción de Shakira; ya que, de acuerdo con el periodista, omiten algunas cosas como el nombre de Gerard Piqué.