“Sergio Mayer no es mi mánager”, aclara Wendy Guevara para calmar tanto chisme sobre el hecho de que el famoso se haría cargo de su carrera.

Tras ganar La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara -de 30 años de edad- se ha convertido en todo un suceso e incluso aparecería en una nueva novela de Juan Osorio.

En medio de su éxito, surgió el rumor de que Sergio Mayer -de 57 años de edad- sería el nuevo mánager de Wendy Guevara y que incluso ya estaba a cargo de los nuevos contratos.

Luego de todas las especulaciones, Wendy Guevara ya aclaró su verdadera relación con Sergio Mayer y reveló si es verdad que ahora él se hará cargo de su carrera artística.

Tras haber ganado La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara tiene varios proyectos en puerta, por lo que no será raro volverla a ver en la televisión.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los seguidores de Wendy Guevara, es que Sergio Mayer confesó que se encontraba ayudando a su compañera en sus nuevos contratos.

Tras las declaraciones de Sergio Mayer, surgió el rumor de que el famoso se había convertido en el mánager de Wendy Guevara y muchos lo tacharon de quererse colgar de la fama de la influencer.

En medio de todas las especulaciones, Wendy Guevara aclaró cuál es su relación con Sergio Mayer tras salir de La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara destacó que Sergio Mayer la está ayudando con algunas cosas que le pusieron dentro de Televisa y por eso lo ve seguido.

Pero Wendy Guevara dejó en claro que Sergio Mayer no es su mánager.

En esa entrevista, Wendy Guevara también le respondió a Sergio Mayer luego de que dijo que al único amigo que se había llevado de La Casa de los Famosos México era Emilio Osorio.

“Si no me quieren díganme culeros para bloquearlos del WhatsApp”

Wendy Guevara puntualizó que el hecho de que hayan participado en La Casa de los Famosos México, no quiere decir que sean amigos todos .

“Al final de cuentas fuimos a un reality que es un juego, no es a fuerza que yo tenga que ser amiga de todos, a mí todos me caen muy bien, pero si Mayer no lo siente así pues no lo puedo obligar, él es dueño de su vida y sus decisiones”

Wendy Guevara