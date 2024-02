Sergio Mayer, de 57 años de edad, le dijo “pendejo” a Poncho de Nigris, pero asegura que ya se reconciliaron.

Sergio Mayer acudió a la entrega de los TikTok Awards 2024, que se celebraron el miércoles 31 de enero, donde coincidió con algunos exintegrantes del ‘Team Infierno’:

Poncho de Nigris, de 47 años de edad

Wendy Guevara, de 30 años de edad

Nicola Porcella, de 35 años de edad

Ante ello, reporteros le preguntaron a Sergio Mayer cómo está su relación con sus excompañeros de La Casa de los Famosos México.

Las respuestas de Sergio Mayer dejaron a muchos confundidos, pues aseguró que no tiene problemas con ellos, pero sus comentarios dejaron muy mal parados a todos sus “amigos”.

Sergio Mayer (Agencia México)

Sergio Mayer dice no estar enojado con Poncho de Nigris, pero lo llama “burra rebuznando” y “pendejo”

Uno de los que más “raspado” salió fue Poncho de Nigirs, pues Sergio Mayer terminó llamándolo “pendejo”.

Esto sucedió cuando le preguntaron qué opinaba de que Poncho de Nigris dijo haber sido quien recomendó a Wendy Guevara no firmarle nada a Sergio Mayer si no quería salir perjudicada.

“La burra se la pasa rebuznando”, dijo Sergio Mayer, para luego preguntar a los reporteros:

“¿Se acuerdan que yo dije que ‘algún pendejo le dijo [a Wendy que no firmara]? Él solo levantó la mano y dijo, ‘fui yo, fui yo, yo soy el pend...’” Sergio Mayer

Poncho de Nigris lanza unas cuantas indirectas que tendrían dedicatoria para quien fuera su amigo Sergio Mayer (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Sergio Mayer se queja de que Poncho de Nigris sea “tan metiche” por alertar a Wendy Guevara

Sergio Mayer intentó decir que respetaba el derecho de Poncho de Nigris a decir lo que quisiera, sin embargo luego dejó ver su molestia al cuestionar: ‘¿Por qué es tan metiche?, ¿a él qué le importa, no?’.

Enseguida, Sergio Mayer evidenció que Poncho de Nigris también estaría intentando sacar provecho de Wendy Guevara, al seguirle insistiendo en que saquen un podcast juntos.

Ante ello, Sergio Mayer dijo, ‘a mí no me interesa, yo no ando metido ahí de metiche, que lo hagan’.

Poncho de Nigris siente que Sergio Mayer está jugando muy “agresivo” (Especial)

Sergio Mayer afirma que no tiene problemas con Wendy Guevara y Nicola Porcella, pero los acusa de atacarlo por no seguirlos en redes

Los reporteros le preguntaron al actor si pese a toda esta situación, está dispuesto a arreglar las cosas con Poncho de Nigris, él aseguró que no tienen conflictos y no hay nada qué perdonar, pues es consciente que todos es parte del showbussines.

Prueba de ello, dijo, es que había acordado encontrarse con Poncho de Nigris y hasta con Wendy Guevara y Nicola Porcella en los TikTok Awards 2024.

Entonces, ¿por qué dejó de seguir a estos últimos en redes sociales?, le preguntaron los reporteros.

Sergio Mayer dijo que no había sido por estar enojado con ellos, sino porque sus cuentas se saturaban de información, “no es porque no los quiera”, aseguró.

Incluso, dijo, los que se enojaron con él fueron Wendy Guevara y Nicola Porcella, quienes, según presumió, cuando descubrieron el él los dejó de seguir, comenzaron a hacer declaraciones en su contra.