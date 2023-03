El ex integrante del grupo Garibaldi y ahora diputado federal Sergio Mayer de 56 años de edad piensa que le están haciendo brujería debido a que ninguno de sus proyectos funciona y esto es lo que dijo.

“La maldición de Garibaldi” es lo que confirma el actor Sergio Mayer en una entrevista después de hacer un recuento de los proyectos que no han funcionado.

Al parecer en la vida del ex modelo de 56 años no le ha ido tan bien desde que intentó hacer un reencuentro en Garibaldi y su espectáculo de “Solo para mujeres”.

Sergio Mayer de 56 años de edad ha tenido una trayectoria de 30 años en el mundo del espectáculo y se abrió paso al incursionar en la política.

Ahora en su regreso a las obras teatrales cuenta en una entrevista que sí hay una supuesta “Maldición en Garibaldi” ya que cada vez que quiere armar una gira con Garibaldi siempre pasa algo que impide lanzar el proyecto del reencuentro de la agrupación.

Sergio Mayer confirma que esto es una realidad y comenta que no solo es en Garibaldi si no también en su espectáculo “Solo para mujeres”.

Comenta que cuando hizo el reencuentro de Garibaldi pasaron los siguientes eventos:

El actor Sergio Mayer también hizo un recuento de los incidentes que tuvo para “Solo para mujeres” que a semanas de estrenar pasó lo siguiente:

Otro de los proyectos de Sergio Mayer que tuvo una mala suerte fue la obra “Sie7e” que fue en plena pandemia no pudieron dar show porque la Ciudad de México estaba en semáforo rojo por Covid-19.

Ante esto el actor de 57 años no sabe a qué se debe su mala suerte y no quiere pensar en algo relacionado en temas de brujería.

Piensa que es mucha coincidencia todos los eventos que le ha pasado a lo largo de sus proyectos nuevos.

“O alguien me esta haciendo brujeria, la verdad no se pero yo soy una persona muy fuerte mentalmente”

Esto es lo que opina Sergio Mayer al ser cuestionado sobre cómo toma este tipo de situaciones.

Un reportero le preguntó si piensa si alguien en especifico le esta haciendo brujería.

“La verdad no se, no se alguien pierde el tiempo con eso. Todo lo que haces bueno o malo se regresa y si alguien está haciendo eso, si es que lo haces pues que perdida de tiempo y que estupidez”

Así termina Sergio Mayer ante las polémicas de brujería del porque ninguno de sus proyectos funciona.

“Esas cosas no me tiran, me vuelvo a levantar y me hago más fuerte, vuelvo a producir”

Sergio Mayer