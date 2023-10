Sergio Mayer -de 57 años de edad- ha revelado que le encanta estar en medio de la polémica y asegura que ama ser el señor escándalo.

El reconocido actor continúa causando controversia tras su salida de La Casa de los Famosos México, y ahora le envía un mensaje contundente a sus haters.

Sergio Mayer expresó que no le teme a las críticas que pueda llegar a recibir, tanto así, que afirmó que el escándalo lo fortalece.

Aunque lo dijo en forma sarcástica, no le molesta estar en el ojo del huracán, esto a propósito de los señalamientos que ha recibido por parte de la periodista Anabel Hernández.

Sergio Mayer no es ajeno a la atención mediática y en una reciente entrevista expresó cómo enfrenta las críticas y el escrutinio público.

De inmediato arremetió contra aquellos que lo critican y aseguró que sus haters lo hacen ver más fuerte.

Cuando se abordó el tema de las controversias y el escándalo, Sergio Mayer afirmó que este tipo de situaciones no lo afectan negativamente, sino que lo fortalecen.

“A mi el escándalo me fortalece, me nutre, los haters me hacen fuerte, que sigan rebuznando.”

Sergio Mayer