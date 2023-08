Fans de Santa Fe Klan están preocupados por un extraño mensaje sobre su soledad; sin embargo, el rapero sigue rompiéndola con su música en Estados Unidos.

Santa Fe Klan -de 23 años de edad- compartió con sus seguidores un mensaje lleno de incertidumbre en torno a su vida, dejando a fans preocupados por su bienestar.

Santa Fe Klan expresó que “se siente solo” pese a que está haciendo nueva música, y ni eso lo ha detenido para complacer a sus fans.

Uno de los raperos más exitosos de México es, sin duda, Santa Fe Klan, quien en los últimos meses estuvo rodeado de polémica con la madre de su hijo, Maya Nazor.

Y los rumores de una relación sentimental con la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz.

Ahora disfruta su éxito en solitario con su gira “Todo y nada” por los Estados Unidos, en la cual le ha ido bastante bien.

A pesar de los escándalos que lo rodean, Santa Fe Klan inició con el pie derecho su tour “Todo y nada” por Estados Unidos y Canadá.

No obstante, la vida de Santa Fe Klan no es de oro como la pinta, o así quedó claro con la reciente confesión del rapero.

Santa Fe Klan no dudó en expresar sus sentimientos con sus fans, quienes lo han acompañado en cada faceta de su carrera.

“Esto apenas comienza, tengo mucha música nueva y mucho por darles. Aquí estaré hasta la muerte haciendo música para ustedes, no me importa que a veces me sienta mal o a veces me sienta solo.

Gracias por todo mi raza, los quiero mucho. Arriba la Santa”

Santa Fe Klan