Por darse una vida de fiesta y descontrol, Said Pichardo fue detenido el pasado 21 de febrero en Jardines del Pedregal, por denuncias de sus vecinos.

Ya ni por los militares que traía cuidándolo, los carros de lujo y las metralletas de Said Pichardo -de 29 años de edad- fue lo que llamó la atención, sino fue porque era un vecino escandaloso.

Según la versión que Ana María Alvarado -de 54 años de edad- contó en Sale el Sol, que los vecinos llamaron a las patrullas por el exceso de ruido y porque estacionaba autos en donde no le correspondía.

Sin embargo, esta llamada de atención terminó en la detención del exnovio de Livia Brito con drogas, armas y millones de pesos y dólares de dudosa procedencia.

Said Pichardo, cantante y exnovio de Livia Brito. (@saidpoficial / Tomada de video)

Said Picardo, el ex de Livia Brito, fue descubierto por ser el vecino ruidoso

Aunque Said Pichardo, conocido también como Said P., estaba rodeado de ‘militares’ con armas cuidándolo, nada llamó tanto la atención sobre el ex de Livia Brito, como sus fiestas sin control.

La detención del exnovio de la actriz cubana, se dio en Jardines del Pedregal, una zona residencial popularmente conocida como ‘El Pedregal’ por los habitantes de CDMX.

Ahí es donde residía Said Pichardo, quien años atrás fue novio de Livia Brito y también tuvo diversas apariciones en televisión como actor y participante del concurso ‘Guerreros’.

La detención de este llamó la atención no solo por su expareja, sino porque le decomisaron armas, millones de pesos, dólares y droga.

Said Pichardo, cantante y exnovio de Livia Brito. (@saidpoficial)

Y es que resultó que lo que llevó a su detención fueron las quejas de los vecinos, porque lo acusaban de hacer fiestas sin control.

Según la versión de Antonio Nieto, reportero de N+, “las fiestas de cada fin de semana duraban hasta 2 días”, de forma que los vecinos decidieron llamar a las autoridades.

Pues parece ser que hasta en las zonas más elite llega a pasar, así como en tu barrio humilde, pues Ana María Alvarado contó de fuente cercana que todo se volvía un caos cuando las fiestas iniciaban.

El conocido de la periodista que reside en la zona donde Said Pichardo fue detenido, contó que además del ruido exagerado estacionaba carros en las zonas donde no le correspondían.

“Todo empezó porque hacía fiestas clandestinas en ese domicilio, entonces los vecinos se empezaron a dar cuenta que algo pasaba ahí porque entraba mucha gente y ocupaban los lugares -de estacionamiento- de todos, la música a todo volumen, había muchos borrachos, golpes. Ya llevaba tiempo pasando y los mismos vecinos reportaron y por eso lo detuvieron”. Ana María Alvarado, periodista.

Said Pichardo traía 10 guaruras “vestidos de militares”, camionetas y metralletas cada que salía

Said Pichardo, el exnovio de Livia Brito, fue detenido el pasado 20 de febrero, y es que su comportamiento ya era un tanto extraño, dijeron en Sale el Sol.

Tanto Gustavo Adolfo Infante como Ana María Alvarado contaron que Said Pichardo iba para todos lados con un excesivo número de guaruras, camionetas de lujo y armas.

Fue la periodista quien contó que recién se lo había encontrado y enseguida notó que tenía más de 8 guaruras “vestidos de militares” que lo cuidaban, así como metralletas.

“Yo me lo encontré hace poquito y con metralleta, la seguridad que llevaba era impresionante, con una pick up se trepaban cuatro, más otra camioneta con otros cuatro, más lo que iban con él en la camioneta”. Ana María Alvarado, periodista.

Hasta el momento, se desconoce más sobre la detención de Said Pichardo y la investigación que hay en su contra.