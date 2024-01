I’m Just Ken se podría hacer canon en la vida real, pues Ryan Gosling sería considerado para cantar el tema en la ceremonia de los Premios Oscar 2024.

Recordemos que I’m Just Ken con Ryan Gosling es una de las canciones candidatas fuertes a ser nominada en los Premios Oscar 2024.

Es por ello que se ha hablado de la presentación del actor en la gala interpretando la icónica canción que se volviera famosa en la película de Barbie.

De hecho, desde que se anunció su posible nominación, fans de la película y la canción esperan que se le dé un espacio para tener el musical en vivo.

Ken en Barbie (Warner Bros. Pictures )

Ryan Gosling ha dado pistas sobre I’m Just Ken en los Premios Oscar 2024

Aunque de momento no hay nada oficial, tenemos varias pistas sobre la Ryan Gosling cantando I’m Just Ken en los Premios Oscar 2024.

Para empezar se filtraron algunas fotos de Ryan Gosling ensayando I’m Just Ken frente a la directora de Barbie, Greta Gerwig, así como a otros miembros de la producción.

Además, el propio actor habría anunciado su participación “por error” en una entrevista para W Magazine, donde le preguntaron si había cantado el tema en un karaoke o fuera de la película.

Él respondió que no lo había hecho, pues sólo cantará en los Premios Oscar 2024; al parecer se dio cuenta de su error, pues rápidamente negó que eso fuera a pasar.

Ken (Warner Bros. Pictures)

Ryan Gosling no ha sido invitado para cantar I’m Just Ken en los Premios Oscar 2024

De momento la moneda está en el aire, pues oficialmente Ryan Gosling no ha sido invitado a los Premios Oscar 2024 para cantar I’m Just Ken.

Esto debido a que ni siquiera se han anunciado las nominaciones a los Premios Oscar 2024, será a partir de ahí que se comenzará a dar forma a la gala.

No obstante, Ryan Gosling parece tomar con humor su posible aparición (o no) en los Premios Oscar 2024 para cantar I’m Just Ken.

Pues en la misma entrevista pregunta si le van a pagar por cantar y que si alguien va a ir por él si se da la oportunidad de dar una presentación.

Será hasta dentro de unas semanas que sabremos si Ryan Gosling cantará I’m Just Ken o se conformará con alguna nominación a Mejor Actor de Reparto.

Ryan Gosling es Ken en Barbie La Película (Barbie)

Con información de Agencia México y Vulture