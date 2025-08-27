La actriz Rossana Nájera de 45 años de edad, ha dejado claro que no le interesa hablar de las acusaciones a Cuauhtémoc Blanco, pero ¿qué tal que hable de ella en su bioserie?

El que Cuauhtémoc Blanco de 52 años de edad, tenga intención de sacar su bioserie abriría paso a hablar de su relación con Rossana Nájera, pero ella no está muy de acuerdo.

Rossana Nájera no tiene el menor interés en aparecer en la bioserie de Cuauhtémoc Blanco

Han pasado casi diez años de la relación de Rossana Nájera y Cuauhtémoc Blanco, pero al ser un romance que terminó de la noche a la mañana, el interés en saber qué pasó está presente.

A ello se le suma que Cuauhtémoc Blanco compartió su interés en compartir su vida en una bioserie ¿lo que podría incluir a Rossana Nájera?

Cuauhtémoc Blanco, político. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Cuauhtémoc Blanco dejó claro que no tiene el mínimo interés en hablar de sus exparejas en su bioserie, lo que Rossana Nájera agradeció.

En una entrevista mostrada por la reportera Berenice Ortiz, Rossana Nájera mostró gusto en que Cuauhtémoc Blanco no quiera hablar de su relación, admitiendo que eso es respeto.

Y es que la actriz aludió a que así como ella no opina de las acusaciones de violencia sobre su ex, él también debería respetarla no hablando de ella en su bioserie.

“¡Ah bueno! Yo también por respeto a lo que el señor [Cuauhtémoc Blanco] está diciendo, tampoco voy a hablar". Rossana Nájera, actriz.

En las últimas declaraciones que Rossana Nájera dio sobre Cuauhtémoc Blanco, dejó claro que su relación terminó sin ningún problema e incluso vivió algo muy bonito en 8 años de relación.

¿Por qué terminaron Rossana Nájera y Cuauhtémoc Blanco?

Aunque Cuauhtémoc Blanco no quiere hablar de sus exnovias y entre ellas Rossana Nájera en su bioserie, no es por problemas en su noviazgo.

Y es que a pesar de que se rumoraba que el exfutbolista le fue infiel a la actriz, ella misma ha dejado ver que todo terminó en excelentes términos.

Rossana Nájera (Instagram/@rossananf)

Incluso, Rossana Nájera ha señalado que sus estilos de vida distintos y objetivos personales los hicieron terminar su relación, además de que ella vivía en México y Cuauhtémoc Blanco jugaba en Estados Unidos.

A diferencia a lo dicho por Rossana Nájera, Liliana Lago, que también es ex de Cuauhtémoc Blanco, ha dejado ver que su relación con el político no fue su mejor experiencia.

Por otra parte, Galilea Montijo prefiere hacer de oídos sordos cuando le cuestionan sobre Cuauhtémoc Blanco, sin dejar claro cómo le fue en esta relación.