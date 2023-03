La cantante Rihanna de 35 años de edad se llevó un susto debido a que un hombre desconocido entró a su casa para pedirle matrimonio y no es la primera vez que le pasa una situación así.

La casa de Rihanna fue el centro de atención para los policías ya que un hombre apareció afuera del inmueble.

El objetivo del hombre era pedirle la mano en matrimonio a la cantante de “Umbrella”.

Un hombre le quiso proponer matrimonio a la cantante Rihanna

Los policías le dijeron al medio TMZ que el hombre viajó desde Carolina del Sur y caminó hasta la casa de Rihanna.

Rihanna, cantante. (Vianney Le Caer / Invision/AP)

Donde fue recibido casi de inmediato por la seguridad de la cantante de 35 años de edad.

De acuerdo con la información que dio el hombre desconocido afirmó que su propósito era proponerle matrimonio a la cantante.

Rihanna, ASAP Rocky (Vianney Le Caer / Vianney Le Caer/Invision/AP)

Sin embargo el equipo de Rihanna de inmediato llamó a la policía para aclarar la situación y no pasará ningún inconveniente.

Cuando llegaron los oficiales, esposaron al hombre, lo subieron a un automóvil y conversaron seriamente sobre sus intenciones.

Con información del medio TMZ describió al hombre desconocido estaba vestido con una sudadera con capucha roja de Nike.

Hasta el momento el hombre que no ha sido identificado no había violado ninguna ley, aunque se le pidió que se fuera y se le dijo que no regresara.

Rihanna pasó la misma situación en el 2018

En el 2018 la cantante Rihanna pasó la misma situación con un hombre llamado Eduardo León.

Eduardo León fue arrestado dentro de la casa de Rihanna en la ciudad de Los Ángeles.

Supuestamente había estado dentro de la casa durante al menos un día, mientras que Rihanna estaba fuera de la ciudad.

En palabras de Eduardo León estaba ahí para tener sexo con la cantante Rihanna.