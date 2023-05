Luego de que hace unas semanas, el comediante y standupero Ricardo O’Farrill de 32 años de edad causara controversia en redes sociales, reapareció para revelar su estado de salud.

Hace unas semanas Ricardo O’Farrill provocó todo un revuelo en redes y medios de comunicación al hacer revelaciones contundentes en el gremio standupero.

En donde Ricardo O’Farrill dejó mal parados a comediantes como:

Pues los familiares y amigos de Ricardo O’Farrill revelaron que el comediante estaba siendo tratado por un equipo de médicos profesionales , ya que su estado mental preocupó a todos.

Tras la polémica de Ricardo O’Farrill en donde explotó en contra de varios standuperos y reveló varios secretos, muchos se dijeron preocupados por su estado de salud mental.

Y ahora, después de varias semanas de ausencia, Ricardo O’Farrill ha regresado a las redes sociales para anunciar cómo se encuentra de salud.

Fue a través de una publicación en su Instagram, Ricardo O’Farrill reapareció al lado de su actual pareja, Cristy Alfaro y su perrita en donde se les ve muy felices.

En su publicación, Ricardo O’Farrill agradeció las muestras de apoyo de amigos, familiares y seguidores quienes se mostraron preocupados por su estado de salud mental tras la polémica con todos los standuperos.

“Se me llenan los ojos de agüita cuando medio me asomo a leerlos porque prefiero seguirme desintoxicándome de las malditas redes sociales. Quisiera notificar que me encuentro bien.”

Ricardo O’Farrill