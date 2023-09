La posibilidad del romance entre Taylor Swift y Travis Kelce -ambos de 33 años-, revivió un video que incluye una red flag del jugador de la NFL.

Pues no es un secreto que el interés por Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, haya aumentado tras ver a Taylor Swift animándolo en el partido del 24 de septiembre.

Y aunque muchos fans se han ilusionado con el supuesto romance entre Taylor Swift y Travis Kelce, ahora han revivido una antigua entrevista que revelaría una red flag del jugador.

Esta es la red flag de Travis Kelce que revivió por el presunto romance con Taylor Swift

Travis Kelce ha despertado el interés en los fans de Taylor Swift, tanto que aunque muchos ya lo aprueban para pareja de la cantante, hay otros que aún no están convencidos del todo.

Pues recientemente, indagando en Internet y redes sociales, los usuarios han revivido una red flag de Travis Kelce, con lo cual han querido “advertir” a Taylor Swift.

Pese a que aseguran que Travis Kelce nunca ha estado en ningún tipo de polémica y lo han calificado como el “ jugador modelo” de los Kansas City Chiefs , una entrevista del 2016 ha puesto a dudar a muchos.

Y es que durante una entrevista en el programa ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’, Ramona Singer le hizo preguntas a Travis Kelce sobre factores decisivos en sus relaciones.

Cuando le preguntó a Travis Kelce que pensaba sobre las chicas que no les gustaba realizar sexo oral, el jugador de americano se rio y dijo: “Me parece un factor decisivo”.

Es decir que para Travis Kelce es un factor decisivo el no salir con una chica que no le guste practicar sexo oral.

¿Ojo aquí Taylor Swift? Travis Kelce también reveló que le gusta tener sexo antes de la cuarta cita

Durante la promoción del reality show para E!, ‘Catching Kelce’, Travis Kelce reveló sus factores decisivos para no salir con chicas.

El primero de ellos fue el no salir con mujeres que no les guste realizar sexo oral y el segundo según Travis Kelce, fue que le gusta tener relaciones sexuales antes de la cuarta cita.

Para Travis Kelce, según dijo, si una mujer se niega a acostarse con él en la tercera cita, “es el factor decisivo” para no salir con ella.

Travis Kelce, quien supuestamente sale con Taylor Swift, también dijo que no es admirador de las mujeres que se obsesionan con tomarse selfies.