A más de veinte años de que un juez exonerara a Gloria Trevi y María Raquenel víctimas del clan de Andrade, se destapó un dato que podría influir en su proceso judicial.

Según Raúl Gutierrez con información de Aristegui noticias, el juez Javier Pineda Arzola que fue quien exoneró a Gloria Trevi en 2004 no cantaba con cédula profesional al momento de dar su veredicto.

Esto podría llevar a que se reabriera el caso de Gloria Trevi y María Raquenel, volviendo a indagar sobre la absolución que se le dio.

Sin embargo, este hecho también llevaría a que Sergio Andrade nuevamente sea juzgado, debido a que en aquel momento se le dio la sentencia mínima.

Lo que también ha llamado la atención es que Javier Pineda Azola formaría parte del equipo actual de Gloria Trevi por el trabajo que realizó en el pasado.

Hasta el momento no existe una postura por Javier Pineda Azola quien actualmente se dice doctor en derecho penal en Chihuahua, Chihuahua.

Así como tampoco un posicionamiento por la cantante Gloria Trevi.

Esto se sabe de la cédula profesional del juez que exoneró a Gloria Trevi

Se dice que el caso de Gloria Trevi donde el juez Javier Pineda Azola la absolvió podría reabrirse por su cédula profesional, pero ¿qué se sabe de ella?

Según el registro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no se tienen datos de que Javier Pineda Azola tenga cédula profesional pese a que él se ostente con hasta doctorado.