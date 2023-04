Maribel Guardia enfrenta la muerte de Julián Figueroa, por lo que se cree que dejará Lagunilla Mi Barrio ¿Quién será su reemplazo? Una querida cantante ya se descartó.

Fue después de una función de la obra Lagunilla Mi barrio, que Maribel Guardia, de 63 años de edad, se enteró de la muerte de su hijo Julián Figueroa, de 27 años de edad.

La actriz no ha dado declaraciones y se desconoce si estará en las siguientes funciones Lagunilla Mi Barrio, por lo que se han mencionado algunos nombres para su reemplazo.

Daniel Bisogno le dice que no mame a Olivia Collins en Ventaneando, “suplente” de Maribel Guardia

Se especuló que Ninel Conde -de 46 años de edad- sería el reemplazo de Maribel Guardia en Lagunilla Mi Barrio, tras la muerte de Julián Figueroa.

Pero la cantante ya descartó que supla a Maribel Guardia, pues ella vive en Miami y tiene otros proyectos.

Además, reveló al programa De Primera Mano, que el productor de la obra Lagunilla Mi Barrio, Alejandro Gou, no se ha contactado con ella.

“No, Alex no me ha contactado ni nada. Como ustedes saben yo vivo en Miami y tengo acá algunos proyectos. No creo que se pudieran dar los tiempos”

Ninel Conde