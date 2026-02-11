Inevitablemente la muerte de Jung Eun Woo aumentó el interés sobre su vida.

Por lo que aquí te compartimos algunos datos sobre el actor surcoreano de K-dramas como ´Bride of the Sun´, que murió el 11 de febrero a los 39 años de edad.

¿Quién fue Jung Eun Woo?

Jung Dong-jin, conocido artísticamente como Jung Eun Woo, y debutó como actor a mediados de la década de 2000

Su trayectoria artística de casi dos décadas marcó la televisión y el cine de Corea del Sur.

Jung Eun Woo (@eun_woo109 / Instagram)

¿Qué edad tenía Jung Eun Woo?

Jung Eun Woo nació el 10 de abril de 1986 en Incheon, Corea del Sur. Murió el 11 de febrero de 2026 a la edad de 39 años.

¿Quién es la esposa de Jung Eun Woo?

Jung Eun Woo mantenía en bajo perfil su vida amorosa, por lo que su estado civil era desconocido.

¿Qué signo zodiacal era Jung Eun Woo?

El actor de k-dramas, Jung Eun Woo, era de signo zodiacal aries.

¿Cuántos hijos tiene Jung Eun Woo?

Se desconoce si Jung Eun Woo tenía hijos.

¿Qué estudió Jung Eun Woo?

Jung Eun Woo estudió teatro y cine en la Universidad Dongguk.

Jung Eun Woo (@eun_woo109 / Instagram)

¿En qué trabajó Jung Eun Woo?

La primera serie de televisión en la que Jung Eun Woo participó lleva por nombre Drama City, y fue transmitida en 2006.

A este proyecto televisivo le siguieron series como:

Sharp 3

The Return of HWANG GEUM BOK!

Bride of the Sun

One Well-Raised Daughter

El único a mi lado

Bienvenido a WaikikiFive Fingers

The Tale of Bookworm

Outlasting Happiness

Su paso en cine es recordado por filmes como:

Mi amigo tutor 2Yo tampoco

Romantic Debtors

Miss Change

Jung Eun Woo (@eun_woo109 / Instagram)

Muere Jung Eun Woo a los 39 años de edad

El mundo del espectáculo una vez más se viste de luto. El actor de k-dramas Jung Eun Woo murió a los 39 años de edad.

Familiares de Jung Eun Woo informaron sobre su muerte a primeras horas del 11 de febrero.

Hasta el momento, las causas son desconocidas. Tampoco se sabe si el actor surcoreano padecía una enfermedad.

Sin embargo, la ultima publicación que realizó en Instagram, ha generado una teoría alrededor de su muerte, misma que no ha sido confirmada.

Jung Eun Woo publicó en la red social una fotografía del actor de Hong Kong, Leslie Cheung, y de la cantante británica Amy Winehouse.

Ambas personalidades murieron sorpresivamente y de forma trágica, por lo que seguidores creen que Jung Eun Woo pudo haber recurrido al suicidio.

Esto porque acompañó a las instantáneas con la frase:

“Extrañando, envidiando, lamentando. PIR.BG” Jung Eun Woo

Por su parte, familiares del actor de K-dramas no han dado detalles de la muerte, únicamente han revelado que será enterrado en Byeokje Sunhwa Won, en Corea del Sur.