La música mexicana está de luto tras la muerte de Fernando Castillo, conocido vocalista de la agrupación tropical Los Yaguaru.

“Don Fer”, como se le conocía a Fernando Castillo de Los Yaguaru, fue una de las voces más representativas de la música mexicana, contando con más de tres décadas de carrera.

¿Quién fue Fernando Castillo?

Fernando Castillo Castro fue un destacado cantante e intérprete mexicano de música tropical. Recordado principalmente por ser el emblemático vocalista de Los Yaguaru de Ángel Venegas.

Los Yaguarú despiden a Fernando Castillo con una carta (@losyaguaru / Instagram)

¿Qué edad tenía Fernando Castillo?

Fernando Castillo tenía 72 años de edad al momento de su muerte. Nació el 5 de julio de 1954 y murió el 29 de octubre de 2026.

¿Quién fue la esposa de Fernando Castillo?

No hay detalles de la esposa de Fernando Castillo. Mantuvo su vida familiar fuera del ojo público, usando sus canales oficiales exclusivamente para difundir su trabajo musical.

¿Qué signo zodiacal era Fernando Castillo?

Dado que Fernando Castillo nació el 5 de julio de 1954, su signo zodiacal era Cáncer.

Muerte Fernando Castillo de Los Yaguarú (@losyaguaru)

¿Cuántos hijos tuvo Fernando Castillo?

No hay datos sobre cuántos hijos tuvo Fernando Castillo, debido al perfil reservado que mantuvo respecto a su vida personal a lo largo de su carrera.

¿Qué estudió Fernando Castillo?

No se tienen detalles de el grado académico que tenía Fernando Castillo, aunque se asume que por lo menos tenía completa la educación básica.

¿En qué trabajó Fernando Castillo?

Fernando Castillo desempeñó toda su trayectoria laboral en la industria musical durante más de 30 años.

Aquí te damos los proyectos más destacados de Fernando Castillo a lo largo de su carrera: