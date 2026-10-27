El actor Sean Penn es conocido por haber obtenido tres premios Óscar, así como por ser exesposo de Madonna y haber trabajado con la mexicana Kate del Castillo.

Para que sepas más detalles sobre Sean Penn, te los compartimos con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Sean Penn?

Es un actor Sean Justin Penn es nacido en Santa Mónica, California en Estados Unidos, que es conocido por también ser director, productor y guionista.

Sean Penn se ha llevado el galardón de los Óscar como mejor actor por Mystic River, Milk y mejor actor de reparto por One Battle After Another, trabajos por lo que es internacionalmente conocido.

El actor Sean Penn también es conocido por su labor altruista, pues fundó CORE, una organización para ayudar en situaciones de emergencia y desastres naturales.

Sean Penn, actor. (Especial)

Su padre es Leo Penn, un director de contenido en el mundo del espectáculo, además de actor. Así como su madre la actriz Eileen Ryan, quienes tuvieron a tres hijos, incluyéndolo a él.

Otra de las características de Sean Penn es el activismo político, pues ha participado en protestas contra la invasión de Irak y la crítica a George Bush cuando fue presidente de Estados Unidos. Además, fue amigo del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Sean Penn también tuvo su faceta como periodista colaborador de diversos medios como San Francisco Chronicle y Rolling Stone, fue en esta última que el actor publicó con una entrevista con “El Chapo” Guzmán cuando estaba prófugo de la justicia en 2015.

¿Qué edad tiene Sean Penn?

Sean Penn tiene 66 años de edad, pues nació el 17 de agosto de 1960.

Sean Penn, actor. (Especial)

¿Quién es la esposa de Sean Penn?

Sean Penn no tiene esposa actualmente. Sin embargo, tuvo tres matrimonios con:

Madonna

Robin Wright

Leila George

¿Qué signo zodiacal es Sean Penn?

Sean Penn es del signo zodiacal de Leo, pues nació un 17 de agosto.

¿Cuántos hijos tiene Sean Penn?

Sean Penn tiene dos hijos de nombre Dylan Penn y Hopper Penn.

¿Qué estudió Sean Penn?

Sean Penn estudió en Santa Monica High School, así como en Group Repertory Threatre en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Sean Penn, actor. (Especial)

¿En qué ha trabajado Sean Penn?

Sean Penn es principalmente actor, siendo sus películas más destacadas:

Mystic River

Milk

One Battle After Another

Dead Man Walking

Fast Times at Ridgemont High

Taps, más allá del honor

Bad Boys

Racing with the Moon

Colors

Casualties of War

Carlito’s Way

The Game

Friends

I am Sam

21 gramos

Estos son algunos de los trabajos que Sean Penn tuvo como director y guionista: