¿Quién es Melissa Barrera, la actriz mexicana que pasó de La Academia a miniserie en Netflix?

Melissa Barrera se ha convertido en uno de los talentos mexicanos más sobresalientes en el extranjero, luego de que la actriz pasó de La Academia a miniserie en Netflix, pero ¿quién es? aquí te lo contamos.

La actriz Melissa Barrera ascendió a la fama luego de participar en el reality show de canto La Academia en 2011.

Por lo que fue en TV Azteca, en donde Melissa Barrera comenzó a forjar una carrera en el canto y la actuación que hoy la han llevado a ser la protagonista de la nueva miniserie de Netflix titulada Keep Breathing.

De La Academia a miniserie en Netflix: ¿Quién es Melissa Barrera?

Melissa Barrera Martínez mejor conocida solo como Melissa Barrera es una actriz y cantante mexicana, que pasó de La Academia a miniserie en Netflix.

Nacida en Monterrey, Nuevo León el 4 de julio de 1990, Melissa Barrera tiene 32 años de edad y es de signo zodiacal cáncer.

Los comienzos en la actuación y el canto de Melissa Barrera se iniciaron luego de haber participado en La Academia en 2011.

Y pese a no haber ganado La Academia, Melissa Barrera es una de las ex alumnas más sobresalientes, que hoy la hacen la protagonista de Keep Breathing, la nueva miniserie psicológica y de suspenso de Netflix.

Aunque la carrera de Melissa Barrera va más allá de dicha miniserie de Netflix, ya que su talento la ha llevado a protagonizar varios proyectos, tanto nacionales como extranjeros

Anteriormente, en 2012 participó en dos telenovelas, La mujer de Judas y La otra cara del alma de TV Azteca, mismas que realizó la actriz mexicana tras su salida de La Academia.

En 2014, Melissa Barrera obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela Siempre tuya Acapulco. Y para el año 2015, Melissa Barrera protagonizó la última telenovela producida por TV Azteca para ese entonces, titulada Tanto amor.

Ya en 2018, Melissa Barrera dio el salto a Hollywood, por lo que decidió probar suerte en Los Ángeles, California.

Lo que llevó a la actriz mexicana Melissa Barrera a interpretar el papel de Lyn en la serie dramática Vida de Starz.

Gracias a esto para Melissa Barrera llegaron los grandes papeles, pues en 2021 se convirtió en la protagonista de la película musical In the Heights de Lin-Manuel Miranda.

Mientras que para 2022, Melissa Barrera interpretó el papel principal en Scream 5, la mítica saga de terror del asesino enmascarado.

Por otra parte, respecto a su vida personal Melissa Barrera está casada con Paco Zazueta de 35 años de edad, a quien conoció en La Academia, un amor que ha prevalecido desde ese entonces por ya 11 años.