Luego de los rumores sobre una relación entre Taylor Swift -33 años- y Travis Kelce -33 años-, ahora la ex novia del futbolista Maya Benberry, lanzó una fuerte advertencia a la cantante.

Y es que Maya Benberry -31 años-, quien fuera novia de Travis Kelce, “advirtió” a Taylor Swift sobre las infidelidades del jugador de los Kansas City Chiefs.

Pues de acuerdo a declaraciones que Maya Benberry dio al Daily Mail , aconsejó a Taylor Swift revelando que Travis Kelce le habría sido infiel cuando estuvieron juntos:

Maya Benberry se ha echado a la bolsa a todos los fans de Taylor Swift luego de asegurar que Travis Kelce, con quien se dice la cantante sale, le fue infiel cuando estuvieron juntos.

Pero ¿quién es Maya Benberry, ex novia de Travis Kelce a quien acusó de haberle sido infiel durante su relación y que advierte a Taylor Swift?

Maya Benberry, nacida un 27 de diciembre de 1991 en Alemania, es una estrella de los reality shows y precisamente saltó a la fama tras participar en el reality de citas de Travis Kelce ‘Catching Kelce’ de E! en 2016.

Y tras terminar el programa en donde saltó a la fama, Maya Benberry y Travis Kelce continuaron como pareja.

Sin embargo, ella lo acusó de haberle sido infiel con la conductora deportiva Kayla Nicole -31 años-, con quien después Kelce inició una relación separándose en 2022.

Maya Benberry, ex novia de Travis Kelce, se ha hecho notar por las “advertencias” que hizo a Taylor Swift, en donde acusa al jugador de americano de ser infiel.

Aunque fuentes de TMZ aseguran que Maya Benberry y Travis Kelce solamente salieron por un mes, pero no pudieron revelar el fin de su relación por el contrato con la televisora.

Maya Benberry asistió a la Universidad de Kentucky tras mudarse de Alemania y se sabe que lanzó una línea de belleza llamada ‘Benberry Beauty Bar’.

No obstante, una fuente cercana a Kelce declaró a TMZ que las declaraciones de Maya Benberry para Taylor Swift son “una pobre excusa de alguien que intenta conseguir 15 minutos de fama”.

Asimismo, aseguró que el término de la relación entre Maya Benberry y Travis Kelce se debió no sólo al contrato, sino a que se le acusó a la socialité de ser superficial y las declaraciones a Taylor Swift solo eran por fama.

Travis Kelce ex Maya Benberry warns Taylor Swift about him and calls him a ‘cheater,’ telling Daily Mail: “Taylor seems like such a fun girl with a beautiful spirit so I wish her the best of luck but I wouldn’t be a girls’ girl if I didn’t advise her to be smart!… Only time… pic.twitter.com/V8mRMOZ8AP

Tras las declaraciones de Maya Benberry, los fans de Taylor Swift han salido en su defensa, no solamente llenandole de malos comentarios su redes, sino que han hecho caso omiso a las acusaciones sobre Travis Kelce.

Pues además de asegurar que Maya Benberry solo quiere fama al ser ahora popular la supuesta relación entre Taylor Swift y Travis Kelce, le han respondido sobre los comentarios de infidelidad.

Ya que tal y como indican los fans, Taylor Swift incluso habría admitido haber sido infiel en una de sus canciones llamada ‘High Infidelity’ de su disco Midnights (2022).

En esta canción y de acuerdo a las teorías de los swifties, Taylor Swift admitiría haberle sido infiel a Calvin Harris -39 años-, quien salió con la cantante de 2015 a 2016.

You know there's many different ways that you can kill the one you love

The slowest way is never loving them enough

Do you really want to know where I was April 29th?

Do I really have to tell you how he brought me back to life?"

High Infidelity - Taylor Swift