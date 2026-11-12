Chris Hemsworth, reconocido actor y productor nacido en Australia, alcanzó la fama internacional gracias a su emblemático papel como el Thor en el universo cinematográfico de Marvel.

Antes de dar el salto a Hollywood, el intérprete comenzó su carrera participando en la televisión de su país natal, destacando especialmente en la serie Home and Away.

A lo largo de su trayectoria artística, también ha demostrado su versatilidad actoral al protagonizar producciones de acción, comedias y dramas biográficos como Rush.

¿Quién es Chris Hemsworth, actor y productor australiano?

Christopher “Chris” Hemsworth es un reconocido actor, actor de voz y productor de cine australiano, que nació el 11 de agosto de 1983 en Melbourne, Australia.

Es mundialmente famoso por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), papel que lo catapultó al estrellato internacional y lo posicionó como una de las estrellas más taquilleras y mejor pagadas de Hollywood.

Chris Hemsworth, actor y productor australiano (@chrishemsworth / Instagram )

Además de su trabajo como actor, Chris Hemsworth ha destacado por su apariencia física. Es el hermano mediano de los también actores Luke y Liam Hemsworth.

¿Cuántos años tiene Chris Hemsworth?

Chris Hemsworth tiene 43 años de edad.

¿Quién es la esposa de Chris Hemsworth?

En 2010, Chris Hemsworth se casó con la actriz española Elsa Pataky.

Chris Hemsworth, actor y productor australiano (@chrishemsworth / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Chris Hemsworth?

Chris Hemsworth es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Chris Hemsworth?

Chris Hemsworth y Elsa Pataky tienen tres hijos (India Rose y los mellizos Sasha y Tristan). La familia reside en Australia.

¿Qué estudió Chris Hemsworth?

Chris Hemsworth realizó sus estudios secundarios en el Heathmont College en Melbourne, Australia.

Posteriormente, se formó en actuación en la escuela de cine y televisión Screenwise Film & TV School for Actors en Sídney.

¿En qué ha trabajado Chris Hemsworth, actor y productor australiano?

Chris Hemsworth inició su carrera actoral en 2002 con papeles menores en series de televisión australianas.

Logró gran popularidad en su país natal al interpretar a Kim Hyde en la telenovela australiana Home and Away entre 2004 y 2007.

Debutó en el cine estadounidense interpretando a George Kirk, el padre del capitán Kirk, en Star Trek (2009).

En 2011 consiguió el papel protagónico en Thor, personaje que ha encarnado en múltiples películas individuales y en la saga de Los Vengadores.

Además de los superhéroes, ha demostrado su versatilidad interpretando a:

Piloto de Fórmula 1 James Hunt en el drama biográfico Rush (2013)

Cazador en Blancanieves y el cazador (2012)

Vacation (2015)

Ghostbusters (2016)

Chris Hemsworth, actor y productor australiano (@chrishemsworth / Instagram )

En el cine de acción reciente destaca como el mercenario Tyler Rake en la franquicia Extraction (Misión de rescate) de Netflix, y como el villano Dementus en Furiosa: A Mad Max Saga (2024).

A lo largo de su trayectoria, Chris Hemsworth ha participado en producciones como:

El cazador y la reina del hielo

Red Dawn

En el corazón del mar

12 valientes

A Perfect Getaway

La cabaña en el bosque

Blackhat

Malos tiempos en El Royale

Spiderhead

Ruta de escape

Men in Black: International

Guinevere Jones

Neighbours

El club de la herradura

Chris Hemsworth es fundador de la aplicación de salud y fitness Centr.

En 2022 protagonizó la docuserie Limitless (Sin límites), en la que descubrió que posee una alta predisposición genética a desarrollar la enfermedad de Alzhéimer, lo que lo llevó a hacer ajustes en su estilo de vida y ritmo de trabajo para priorizar a su familia y su salud.

En 2021 fue nombrado Miembro de la Orden de Australia (AM) por sus contribuciones a las artes escénicas y su labor filantrópica con organizaciones infantiles y causas ambientales.