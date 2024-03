Héctor Parra -de 47 años de edad- recibió una nueva sentencia por el delito de abuso sexual contra Alexa Hoffman.

Al respecto, Daniela Parra -de 26 años de edad- reveló cómo se encuentra su papá tras conocer que pasará más tiempo en la cárcel.

De acuerdo con la hija de Héctor Parra, el actor se mantiene fuerte, aunque ahora sí “le dolió el alma” que lo declararan culpable de abuso.

A Héctor Parra “le dolió el alma” conocer su nueva sentencia

El juicio contra Héctor Parra continúa. Recientemente, se dio a conocer que el actor pasará 13 años y 10 meses en la cárcel por el delito de abuso sexual.

Mientras esta audiencia se llevaba a cabo, Daniela Parra estaba en una venta de garaje para ganar dinero y cubrir los gastos de Héctor Parra.

Héctor Parra (Instagram/@hectorparrag)

En entrevista con medios, Daniela Parra dijo estar muy tranquila pese a saber que la sentencia de Héctor Parra ya aumentó.

“Muy tranquilos, ya sabíamos que esto podía pasar, estábamos conscientes. Estamos preparándonos para el amparo.” Daniela Parra

Asimismo, la hija de Héctor Parra reveló como está su papá tras ser declarado culpable de un delito más contra Alexa Hoffman.

“Él está tranquilo, está fuerte (…) está con la frente súper en alto. Me dijo que le dolió el alma. (…) Está reconstruyéndose nuevamente (…) confiando totalmente en lo que sigue, que es el amparo.” Daniela Parra

Si bien Héctor Parra está con los ánimos por los suelos, Daniela Parra recordó que aún les queda la instancia del amparo.

Esto, para reclamar la sentencia de Héctor Parra y lograr que sea menor; o bien, sea absuelto de todos los delitos.

“Así como ellos han dicho, las leyes ya dijeron (…) dieron lo mínimo. Ni es lo que esperábamos ni estamos contentos, pero no nos asustan estos años que nos dieron de más.” Daniela Parra

Héctor Parra (Instagram/@hectorparrag)

Finalmente, Daniela Parra dijo desconocer la multa impuesta a Héctor Parra bajo concepto de reparación del daño.

“Eso no va a pasar, por eso nos vamos al amparo. Mi papá no va a aceptar nunca algo que no hizo”, comentó.

Y sobre las pruebas contra Héctor Parra que se difundieron en redes sociales, Daniela Parra sentenció:

“Ni mi papá ni yo tenemos miedo ni estamos preocupados de que salgan más videos y más pruebas, al contrario.” Daniela Parra

Alexa Hoffman incurrió en un delito al filtrar sus pruebas contra Héctor Parra

Samara Ávila, la abogada de Héctor Parra, habló con la prensa sobre la nueva sentencia de Héctor Parra.

Coincidiendo con los ánimos y esperanza de Daniela Parra, la abogada confirmó que lo que hizo Alexa Hoffman fue un delito.

Pues filtró los videos que servían de prueba contra Héctor Parra y eran expuestos en un juicio que sigue en pie.

Finalmente, Samara Ávila anunció que el 4 de abril tendrán otra audiencia en el caso Héctor Parra.