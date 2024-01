Luego de que Wendy Guevara, de 30 años de edad, revelara que Poncho de Nigris le aconsejó no firmar nada con Sergio Mayer, al enterarse, el líder el Team Infierno tachó de desleal al influencer.

Sergio Mayer, de 57 años de edad, no soportó que Wendy Guevara haya pedido a Televisa que no le pusieran al exGaribaldi como representante ya que no confía él pues asegura quiso abusar de su confianza, pleito que salpicó a Poncho de Nigris.

Poncho de Nigris estuvo diciéndole a los integrantes del Team Infierno que no se fiaran de Sergio Mayer ya que éste quiso “empinarlo” cuando trabajando juntos en Solo para mujeres.

Aunque ese problema parecía haber sanado resulta que no, el influencer jamás perdonará que el actor le haya pagado poco aún cuando le explicó que debía cubrir gastos de vestuario, producción y propaganda.

Pelea de Sergio Mayer y Poncho de Nigris destapa maltratos en "Solo para mujeres" (Instagram/@lacasafamososmx)

Poncho de Nigris ya no es amigo de Sergio Mayer, lo compara con un “enano mamado”

En exclusiva para Venga la Alegría, Poncho de Nigris acepta haber aconsejado a sus amigos de no firmar con Sergio Mayer, ya que se preocupa por ellos.

Asimismo, Poncho de Nigris, de 47 años de edad, dice que Sergio Mayer entiende las cosas desde otra perspectiva ya que es de otra generación. Cabe señalar que la dupla de famosos se lleva 10 años de diferencia.

Así como dice ser la víctima ya que el exGaribaldi lo quiso empinar diciendo que era desleal porque se robó la idea de Solo para mujeres. “Lo considero traición”, señaló el influencer.

Poncho de Nigris (Tomada de video)

Con el objetivo de causar polémica, Poncho de Nigris no se calló nada por lo que dijo desconocer de dónde obtiene ingresos Sergio Mayer.

“Yo no sé a qué se dedica, creo que de las batallas de TikTok, a lo mejor por eso sacó el OnlyFans”, dice y aprovecha para reconocer que el también político tiene buen físico, pero es chaparro.

“Siempre ha tenido muy bien físico pero es muy chiquito, es muy chaparro. Cuando mides 1.65 pues fisicamente si estás mamado. Ya ves los toreros que están enanitos, todos mamados” Poncho de Nigris

¿Pelea entre Poncho de Nigris y Sergio Mayer es real o una estrategia publicitaria?

En sus declaraciones sobre Sergio Mayer, Poncho de Nigris mencionó que el actor genera ingresos mediante batallas de TikTok, lo que hizo dudar a muchos sobre su pleito.

Y es que recientemente, Poncho de Nigris se inventó una pelea con Adal Ramones, de 62 años de edad, así como ha estado hablando mal de su mamá, quien casualmente también está generando ingresos en redes sociales.

Lo que hace pensar que el influencer se está peleando con el político para sumar vistas y facturar, ¿será?