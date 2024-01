Poncho de Nigris -de 47 años de edad- nuevamente salió a hablar de los problemas que tiene con sus mamá, pero ahora echándole en cara todo el dinero que le ha dado.

Y es que durante los últimos días, Poncho de Nigris y su mamá -de 71 años de edad- han generado polémica en redes sociales por los encontronazos que han tenido.

Lo que llevó al regiomontano a alejarse de su propia madre, garantizando que es y ha sido una figura tóxica dentro de su vida, por lo que prefirió marcar distancia.

¿Por qué se pelearon Poncho de Nigris y Adal Ramones? Los famosos no se soportan desde hace años

Sobre todo desde que doña Lety habló mal de su esposa -Marcela Mistral- una línea que, segura Poncho de Nigris, no debió cruzar.

Fue durante su podcast que Poncho de Nigris no titubeó en decir que a su mamá ya la perdió. Esto por la forma en la que ha expresado sus comentarios últimamente.

Pues doña Lety se ha dedicado a subir en sus redes sociales polémicas declaraciones en las que arremete en contra de sus propios hijos.

Esta situación le duele a Poncho de Nigris, pues le ha tocado escuchar que sus mamá asegura que sus hijos la tienen abandonada y sin dinero.

Asegurando que es una mentira, pues el regiomontano reconoció todas las veces en las que le llegó a dar dinero:

“Es bien doloroso, porque todavía de que le das lana. Le he dado 250 mil pesos en cuatro meses, como 60 mil pesos al mes. Y no sé en qué se los gaste o qué haga con el dinero, pero sale diciendo que no la ayudamos”.

Poncho de Nigris