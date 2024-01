Poncho de Nigris, de 47 años de edad, defendió a Wendy Guevara de Alfredo Adame porque, le recordó, ella es una dama.

Alfredo Adame, de 65 años, reaccionó con discurso lleno de odio en contra de Wendy Guevara, luego que esta amenazara con golpearlo por criticar su cuerpo y afirmar que no tiene talento.

Ante los dimes y diretes, Poncho de Nigris, quien forjó una amistad con Wendy Guevara durante su paso por la Casa de los Famosos, ha salido a defender a la influencer.

Sin embargo, los internautas consideran que más allá de apoyar a Wendy Guevara, lo que está impulsando a Poncho de Nigris es la posibilidad de volver a sacar provecho de la también cantante.

Durante una transmisión en vivo, Poncho de Nigris reaccionó a los insultos que Alfredo Adame lanzó contra Wendy Guevara, exigiéndole que la respete:

Poncho de Nigris le advirtió a Alfredo Adame que a pesar de ser una dama, Wendy Guevara podría fácilmente obligarlo a que deje de hablar mal de ella:

“Pero siendo una dama, yo te aseguro que Wendy te pone en tu madre, yo no estoy en contra de ti, yo no estoy en contra de nadie, pero es una falta de respeto lo que dices de Wendy de su aspecto físico”

Ante ello, Poncho de Nigris se pronunció a favor de que Wendy Guevara y Alfredo Adame solucionen sus problemas mediante “un encare”.

Fue así que Poncho de Nigris se ofreció a hacer los arreglos pertinentes para que se dé el enfrentamiento entre la ganadora de La Casa de los Famosos México y el también conductor de televisión.

“Yo sí considero y creo que debe haber un encare y yo me voy a hacer cargo de eso, si me lo permites Alfredo Adame, yo siendo mediador, quiero un encare con Wendy”

Poncho de Nigris se mostró tan interesado en “animar” a Alfredo Adame al “encare”, que y le aseguró: “Wendy te va a poner en tu madre y va a ser algo muy oscuro en tu carrera, que terminó hace mucho”.

Poncho de Nigris insistió en el asunto, con una publicación en Twitter, donde dejó ver que ya está gestionando con Wendy Guevara el enfrentamiento:

Aunque los internautas aplaudieron que Poncho de Nigris saliera a defender a Wendy Guevara de Alfredo Adame, muchos consideraron que el interés real del regiomontano es sacar provecho de la influencer.

Fue así que los usuarios de redes no bajaron a Poncho de Nigris de “hambreado” y “colgado”.

“Eso NO ES DEFENDER eso es quererse colgar de una situación que no le corresponde y todavía el quiere que golpeen a Wendy vaya “hermano” no gracias @_PonchoDeNigris sigues igual de hambreado como cuando planeaste quitarle el premio a Wendy recuerdas?”

@SeleneHdz20