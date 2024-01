¿Pedro Sola y Anette Cuburu están pelados? Tras polémica por no saludarse en Ventaneando el conductor ya reveló la verdad.

Tras revivir su pelea con Andrea Legarreta, Anette Cuburu -de 49 años de edad- se tuvo que enfrentar a otra polémica, pero ahora con un conductor de TV Azteca.

Se trata nada más y nada menos que de Pedro Sola -de 76 años de edad- y es que surgieron rumores de que no tendrían una buena relación.

Esto después de que Anette Cuburu llegó a Ventaneando junto a Aylin Mujica para promocionar su obra de teatro ‘Hijas de su Madre’.

En medio de especulaciones sobre una presunta diferencia entre Pedro Sola y Anette Cuburu, el conductor ya reveló si es verdad que la famosa no lo saludó cuando llegó a Ventaneando.

A menos de un mes de haber iniciado el 2024, el nombre de Anette Cuburu se ha mantenido en los primeros lugares de tendencia.

Primero porque se revivió la pelea que había tenido con Andrea Legarreta -de 52 años de edad- cuando trabajaban juntas en el programa Hoy.

Pero después porque se especuló que no tenía una buena relación con Pedro Sola, esto luego de que se difundió un video de la llegada de Anette Cuburu a Ventaneando.

En las imágenes se mostró que Anette Cuburu saludó a todos los conductores de Ventaneando menos a Pedro Sola, por lo que de inmediato surgieron rumores de problemas entre ellos.

Fue el pasado 15 de enero que Anette Cuburu llegó a Ventaneando para promocionar la obra de teatro ‘Hijas de su Madre’ y donde surgió la versión de que tenía una enemistad con Pedro Sola.

Cansado de todos los rumores, Pedro Sola reveló si es verdad que hay una enemistad con Anette Cuburu y confesó por qué no lo saludó.

A través de un video que se publicó en la cuenta X (antes Twitter) de Ventaneando, Pedro Sola reveló si tiene problemas con Anette Cuburu.

Pedro Sola reveló que en realidad Anette Cuburu había llegado muy temprano a TV Azteca, por lo que la había visto en maquillaje y ahí se saludaron.

En su video, Pedro Sola dejó en claro que tiene una gran amistad con Anette Cuburu, echando por tierra rumores de una presunta enemistad.

Pedro Sola les pidió a las personas no creer todo lo que ven pues no todo es lo que parece.

Pero Pedro Sola dejó en claro que Anette Cuburu no le hizo una grosería.

“A la hora que arranca el programa pues ya no nos saludamos efusivamente, porque ya lo habíamos hecho. Se armó un chismarajo que porque ella me hizo una grosería. No se crean todo lo que ven, porque no todo es cierto”

Pedro Sola