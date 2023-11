Pedro Sola quiere encuerarse en el teatro, pero una mandona Pati Chapoy ya se lo prohibió, ¿tiene miedo de que deje Ventaneando?

Uno de los conductores más populares de la televisión es Pedro Sola; sin embargo, tal parece que el famoso tiene un sueño que no ha podido cumplir.

Durante la emisión del viernes 17 de noviembre de Ventaneando, Pedro Sola expresó sus deseos de poder participar nuevamente en una obra de teatro.

Pedro Sola sorprendió al revelar sus deseos de poder encuerarse en esta obra de teatro que ha llamado la atención de las personas.

Pese a los deseos de Pedro Sola, Pati Chapoy -de 74 años de edad- de manera contundente le dijo que no le daba permiso por una importante razón.

Pedro Sola es conocido por su trabajo en la televisión mexicana, pero antes de su trabajo en Ventaneando trabajó como funcionario público.

En diversas ocasiones, Pedro Sola ha confesado que antes de conductor mostró sus cualidades como actor.

Y es que tuvo la oportunidad de tener clases de teatro desde que iba en la preparatoria.

Aunque quería ser actor, su papá no lo dejó por lo que decidió estudiar economía, pero no dejó las clases de teatro.

Tal parece que a Pedro Sola le quedó la espinita de poder participar desnudo en una obra de teatro.

Así lo habría demostrado en Ventaneando al revelar que no le importaría salir desnudo frente a las personas.

Todo comenzó cuando Linet Puente presentó una nota de Angélica María, quien fue la madrina de las 100 representaciones de la obra de teatro Afterglow.

Sin dejar terminar a su compañera, Pedro Sola reveló que a él le gustaría participar en la obra de teatro Afterglow.

Antes de que Pedro Sola pudiera continuar, Pati Chapoy en modo mandona le dijo que no lo iba a dejar participar en esa obra de teatro.

Sorprendido por la respuesta de Pati Chapoy, Pedro Sola le cuestionó los motivos, mientras que sus compañeras le señalaban que tendría que salir desnudo.

Pati Chapoy destacó que no lo dejaba porque no quería que le diera resfriado , a lo que Pedro Sola solo pudo decir que hacía mucho frío en el teatro.

Cabe recordar que Pedro Sola ya ha participado en el teatro, pero sorprendió al revelar que estaría dispuesto a hacerlo desnudo.

En entrevista con Lucía Méndez, Pedro Sola confesó que de joven se negó a desnudarse cuando su maestro de teatro se lo pidió, pero ahora ya no tendría problema en hacerlo.

“Ahorita, de vejo, podría. fíjate, qué curioso. Ya no me da vergüenza nada. Me desnudaría y caminaría, lo único que me preocuparía es que me sacaran fotos para subirlas en las revistas y en el internet”

Pedro Sola