Pedro Sola capitaliza su peor error en televisión para debutar en TikTok y de esta manera relata lo que realmente pasó y las repercusiones que tuvo en su carrera.

A lo largo de los años, Pedro Sola ha tenido que cargar con uno de los errores más grandes de la televisión mexicana luego de que se equivocó al promocionar una marca de mayonesa.

Este lunes 3 de abril, Pedro Sola -de 76 años de edad- presumió que había decidido abrir su cuenta de TikTok para poder estar más cerca de todos sus seguidores, además de su trabajo en Ventaneando.

Para su debut en TikTok, Pedro Sola decidió hablar sobre uno de los momentos más vergonzosos de toda su carrera y de esta manera terminar con todas las especulaciones que se han generado.

Se trata nada más u nada menos que cuando en plena pauta publicitaria de una mayonesa, se equivocó de marca y terminó promocionando a la competencia.

Pedro Sola relató que antes todas las pautas que las marcas pagan para anunciar sus productos se realizaban en vivo y él ya estaba acostumbrado a realizar estás menciones.

Sin embargo en un día le informaron que le tocaba hacer el anunció de la marca Hellmans, todo iba bien hasta que al final se equivocó y mencionó McCormick, la marca de la competencia.

“Que me dicen: ´Pedrito, hoy te toca el comercial de la mayonesa´, me paró en una mesa y entonces me dice el productor: ´Pedrito, en el momento que dices (la marca), pinchas el pedazo de pechuga y lo embarras de mayonesa y te lo echas en la boca´”

Pedro Sola