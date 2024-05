Galilea Montijo dice que se enamoró de varios “pendejos” en el pasado y ya están buscando contra quién iba la pedrada.

En marzo de 2023, Galilea Montijo -de 50 años de edad- anunció su divorcio de Fernando Reina Iglesias, tras 11 años de matrimonio.

Actualmente, la conductora está disfrutando de su noviazgo con Isaac Moreno -de 41 años de edad- pero confesó que en su pasado tuvo varios ex novios que dieron mucho que desear.

Roxana Castellanos estrenó su monólogo “Cómo evitar enamorarse de un pendejo” y Galilea Montijo fue una de las invitadas especiales.

Durante un encuentro con la prensa, Galilea Montijo fue cuestionada sobre si ella se ha enamorado de un “pendejo”.

“De varios, porque a parte creo que hay varios tipos ¿No? El buena onda, el codo, to creo que sí, definitivamente”

Galilea Montijo asegura que ha tenido novios de todo tipo y también ella fue aprendiendo a escoger a sus parejas.

La conductora de Hoy cree que con el paso de los años ha tenido madurez y ahora ha sabido elegir a sus prospectos.

“A veces sí, a veces no (sabe escoger a sus novios) en eso ando. El chiste es probar, yo ahorita si me preguntan cómo, solo por hoy, estoy tranquila”

A Galilea Montijo no le gusta planear el rumbo de sus relaciones y prefiere disfrutar el momento: “Disfrutando las mieles del amor, en principio de una relación”.

Tras su divorcio con Fernando Reina Iglesias -de 46 años de edad- Galilea Montijo comenzó a salir con Isaac Moreno.

La relación de la conductora y el modelo se ha vuelto pública e incluso se suelen presumir en redes sociales.

A Galilea Montijo le causa conflicto que sus noviazgos se den a conocer, pues aunque no quiera, todo se vuelve público al ser parte del medio.

“Aunque no quiera (revelar sus romances) O sea, si lo presentas porque lo presentas, si no lo presentas porque no lo presentas”

