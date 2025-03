Paulina Mercado se quedó sin una uña del pie por culpa de unas botas y lo mostró en vivo; le dio un gran regalo a los fetichistas.

Los nuevos conductores de Sale el Sol iniciaron sin temor a nada la nueva etapa del matutino y hasta Paulina Mercado enseñó los pies.

La conductora contó que desde hace 2 años no le crece la uña del pie, luego de sufrir una lesión por culpa de un zapato.

Sale el Sol realizó una dinámica llamada “Chismes que no son chismes” y los conductores contaron algunas anécdotas vergonzosas.

Cuando fue el turno de Paulina Mercado -de 53 años de edad- la conductora contó que no tiene uña en uno de sus dedos de los pies.

“Me fui a Oaxaca y entonces me pude una botas hermosas y antes muerta que sencilla. No aguantaba la mentada bota y en la noche llego, el dedo morado, bueno se me calló la uña y dije, ya está, ya va crecer, llevo dos años"

Paulina Mercado