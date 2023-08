Pati Chapoy calla a Daniel Bisogno aunque fue Pedro Sola quien desató pleito en Ventaneando, pero no fue el único regaño que recibió el conductor.

No fue el día para Daniel Bisogno -de 50 años de edad- y es que terminó regañado en dos ocasiones por Pati Chapoy por sus comentarios en Ventaneando.

Fue tal la molestia de Pati Chapoy -de 74 años de edad- con Daniel Bisogno, que incluso pidió un cubrebocas para ponérselo al conductor de Ventaneando.

Sin embargo, Pedro Sola -de 76 años de edad- fue el responsable de uno de los pleitos, pero no fue regañado por Pati Chapoy.

Pati Chapoy y Daniel Bisogno (Tomada de video )

Pati Chapoy llama “envidioso Bisogno” luego de que criticó a Luis Miguel por su conciertos en Argentina

Daniel Bisogno suele generar gran controversia por los diferentes comentarios que realiza tanto en sus redes sociales como en Ventaneando.

En diversas ocasiones, Pati Chapoy no ha dudado en regañar a Daniel Bisogno por sus declaraciones sin importarle que se encuentren en pleno programa en vivo.

Tal como sucedió durante la emisión del 3 de agosto del programa Ventaneando, donde Daniel Bisogno terminó regañado en dos ocasiones.

Aunque Pedro Sola había iniciado el pleito.

Pedro Sola (Tomada de Video )

El primer regaño ocurrió cuando se estaba hablando sobre los conciertos de Luis Miguel en Argentina.

Como ya lo había hecho antes, Daniel Bisogno cuestionó las actitudes de Luis Miguel .

Pues considera que aunque tiene un gran talento, no ofrece un gran espectáculo.

Al hablar sobre las actividades que han realizado los fans, Daniel Bisogno puntualizó que no eran muchos.

Pati Chapoy de inmediato replicó que no serían muchos, pero sí muy bien organizados.

Daniel Bisogno dijo: “pocos pelos, pero bien peinados”, por lo que Pati Chapoy se burló de su apariencia al decir que eran cómo los que llevaba.

Y es que señaló que tenía un copete muy raro, Daniel Bisogno se defendió al asegurar que no eran pocos.

Daniel Bisogno (Tomada de Video )

La discusión no terminó ahí y es que al escuchar la prueba de sonido, Daniel Bisogno criticó que eran muy pocos músicos para la calidad de artista que es Luis Miguel.

“Lo pobre de lo que es su espectáculo. No puede ser que el artista más importante de México e ir con ocho músicos” Daniel Bisogno

De inmediato, Pati Chapoy le dijo que no fuera envidioso y recalcó que el espectáculo de Luis Miguel en Argentina estaba muy bien presentado.

Visiblemente molesta porque no se callaba Daniel Bisogno, Pati Chapoy lo llamó “envidioso Bisogno” y pidió un cubrebocas para que ya no hablará.

“Ay ya cállate, te voy a poner desde hoy ‘envidioso Bisogno’, que bárbaro. Ya cállate, tráiganme un cubrebocas para este, qué cosa” Pati Chapoy

Daniel Bisogno termina regañado por Pati Chapoy por culpa de Pedro Sola

No fue el único momento tenso que se vivió en Ventaneando, ya que Pedro Sola generó controversia al hablar sobre la separación de Ricky Martin y Jwan Yosef.

Pedro Sola confesó que admira a Ricky Martin, pero no le parece que al poco tiempo de haber anunciado el fin de su relación con Jwan Yosef, ya diga que está abierto a tener una nueva relación.

Al regresar de la nota, Pedro Sola señaló que no se encontraba de acuerdo con algo, pero se quedó callado porque dijo que probablemente generaría controversia.

Sin embargo, sus compañeros lo incitaron a seguir, por lo que Pedro Sola destacó que no se encontraba de acuerdo con el hecho de que las parejas de hombres tengan hijos .

Pedro Sola (Tomada de Video )

Daniel Bisogno de inmediato se molestó con él por ese comentario, pero Pati Chapoy le dijo que se tranquilizara, pues Pedro Sola solo había dado su opinión.

Pedro Sola puntualizó que él jamás hubiera pensado en tener hijos porque no le gustan los niños.

Visiblemente molesto, Daniel Bisogno destacó que solo porque Pedro Sola no quiera, no significa que este mal o que no se debería hacer.

Al ver que Daniel Bisogno se encontraba muy molesto, Pati Chapoy intervino y dijo que Pedro Sola solo dio su opinión.

Daniel Bisogno señaló que puede ser una muchor mejor familia una pareja homoparental, que tradicional.

Pati Chapoy y Pedro Sola replicaron que no necesariamente, pues hay de todo tipo.

Pati Chapoy finalizó Ventaneando señalando que no iban a entrar en esa polémica con Daniel Bisogno ni con Pedro Sola.