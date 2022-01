Papá de Frida Sofía podría demandar a restaurante tras su arresto. La hija de Alejandra Guzmán habría denunciado maltrato por parte del local.

Tras varios rumores sobre los motivos del arresto de Frida Sofía, el restaurante desmintió la versión de la joven de 29 años pues señaló que fue detenida luego de que se negó a pagar su cuenta.

De acuerdo con una fuente cercana a la familia, Frida Sofía y su papá Pablo Moctezuma buscarán asesoría legal pues quieren ejercer acciones legales contra el restaurante.

Después de pasar unas horas tras las rejas, Frida Sofía salió de la cárcel y aseguró que su arresto no fue culpa suya, sino de la trabajadora de un restaurante.

Frida Sofía aprovechó la presencia de los medios para denunciar que habría sufrido maltratos por parte del personal del restaurante e incluso mostró los moretones que tenía.

“Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad en Joya y dijeron que era porque yo me había robado un agua”

Frida Sofía