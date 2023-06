Paola Rojas recuerda tristísima coincidencia entre las muertes de Mariana Levy y Talina Fernández, las cuales han marcado su trayectoria.

Después de casi seis meses de que se despidió de su noticiero, la conductora Paola Rojas -de 46 años de edad- se encuentra muy feliz con el estreno de su nuevo programa.

Paola Rojas ha acudido a diferentes programas para promocionar Sin Prejuicios, una serie periodística en donde se abordarán diferentes temas.

En ese momento reveló una tristísima coincidencia entre las muertes de Mariana Levy y Talina Fernández que ha marcado su carrera.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que el miércoles 28 de junio, se confirmó la muerte de Talina Fernández a los 78 años de edad; a causa de una leucemia.

Varios programas le hicieron un homenaje a Talina Fernández; tal fue el caso de ‘Cuéntamelo Ya!’, en donde se recordó la trayectoria de la conductora.

En el programa, Paola Rojas señaló que Talina Fernández siempre sembró amor y por eso todas las celebridades las recuerdan con cariño.

Paola Rojas destacó que conoció a Talina Fernández cuando ella apenas estaba empezando, y lo primero que recibió de ella fue cariño y preocupación .

Y es que notó un lunar que tenía en el rostro y de inmediato le pidió que se cuidará, pues podría ser peligroso.

“Cuando apenas la conocí yo estaba empezando en esto del periodismo y la comunicación, ella por supuesto no me conocía. Sin embargo se acercó de manera cariñosa y maternal y me habló de este lunar”

Paola Rojas