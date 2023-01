Paola Durante revela que este año “va salir algo” respecto al tema de Paco Stanley, pero no se quiere adelantar ¿será sobre su serie?.

Los últimos momentos de Paco Stanley estarán plasmados en una serie de Amazon Prime, donde Belinda le estaría dando vida a Paola Durante.

Tras el anuncio de la serie del conductor, Mario Bezares y Paola Durante manifestaron que ignoraban que se iba realizar este proyecto y que estaban analizando cómo proceder.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de la serie o quién le dará vida a Paco Stanley, pero Paola Durante revela que pronto saldría algo referente al tema del famoso conductor.

Paco Stanley / Paola Durante (Especial)

Paola Durante está misteriosa y asegura que “va salir algo” sobre Paco Stanley

Mario Bezares y Paola Durante fueron sospechosos de estar involucrados en la muerte de Paco Stanley, pero tiempo después fueron exonerados.

Paola Durante no ha querido hacer declaraciones sobre la nueva serie de Paco Stanley, pero dio sospechosas declaraciones a Chisme No Like.

“Ya no quiero estar pública, yo ya me vine a Vallarta. Estoy con mi familia y estoy relajada, ya no” Paola Durante

La excompañera de Paco Stanley manifestó que se quiere alejar de la controversia e ignora si su nombre será utilizado en la serie de Amazon Prime.

Paola Durante (Agencia México)

“Todo eso va ser explicado en algo, este año va salir algo y no puedo hablar del tema. Algo vas salir, no puedo hablar del tema, no puedo hablar de nada” Paola Durante

Paola Durante dio a entender que a lo largo del 2023, podría salir información o datos sobre el caso de Paco Stanley.

¿A qué se refería Paola Durante sobre que saldrá ‘algo nuevo’ sobre Paco Stanley?

La declaraciones de Paola Durante suenan misteriosas, pero tal vez se estaría refiriendo a un documental sobre la vida de Paco Stanley.

En otras ocasiones, Paola Durante reveló que la había entrevista para un documental sobre el caso de Paco Stanley.

Hasta el momento se desconoce quiénes son los productores o en qué plataforma se podrá ver, pero la participación de Paola Durante está más que confirmada.

Por otro lado, la familia de Paco Stanley no está de acuerdo con la serie que va producir Amazon Prime, por lo que tampoco estaría a favor del documental donde participó Paola Durante.

Paco Stanley falleció el 7 de junio de 1999 y Paola Durante trabajó junto al conductor; también estuvo el día que fue asesinado y fue detenida como sospechosa, posteriormente fue puesta en libertad por falta de pruebas.